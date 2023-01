Rugby, Top10 – I Lyons tornano al Beltrametti per fermare la corsa di Calvisano

Sitav Rugby Lyons torna a giocare tra le mura amiche del Beltrametti, dove attende, sabato alle ore 14.00, il Calvisano, nella sfida valida per la 12a giornata di Peroni TOP10. Dopo la grande vittoria sul Rovigo di due settimane fa, i bianconeri cercano di chiudere il mese di gennaio con un’ulteriore iniezione di fiducia, in vista di un Febbraio in cui il Campionato lascerà spazio alle ultime partite dei gironi di Coppa Italia. Di fronte ai Lyons ci sarà Calvisano, una delle squadre più in forma del momento, che sta risalendo la classifica a suon di vittorie ed è in caccia dell’accesso ai playoff.

Tra i protagonisti della vittoria su Rovigo, impossibile non citare Federico Cuminetti, man of the match della partita. Abbiamo parlato con lui del momento della squadra e della sfida di sabato

“Il ruolo di secondo centro mi piace molto, è un ruolo difficile e con tante responsabilità ma con l’aiuto di un giocatore esperto come Joaco Paz sto imparando i trucchi del mestiere. Il premio di Player of the Match? Sono rimasto sorpreso, poi la soddisfazione è stata tanta anche grazie alla vittoria della squadra. Nel momento di massima difficoltà della stagione, attraversato a inizio mese, lo spogliatoio si è unito molto e ha cercato di trovare una soluzione per invertire il trend negativo tramite il lavoro e la disciplina, e i risultati sono arrivati con la vittoria su Rovigo. Bisogna sicuramente continuare su questa strada poiché una buona prestazione non basta per cancellare le ultime sconfitte brucianti. Dall’ultima partita bisogna portare in campo la determinazione e la concentrazione fin nei minimi dettagli per portare un’altra vittoria a tutta la gente che ci sostiene e che ci è sempre stata vicino.

Weekend davvero intenso quello che affronteranno i Leoni per chiudere il mese di gennaio, con tutte le squadre bianconere che scenderanno in campo per i propri appuntamenti. Andiamo subito a scoprire gli eventi di questo fine settimana.

Le altre partite del weekend

Sfida importante anche per la Squadra Cadetta, che ospita il Rugby Como domenica alle ore 14.30 sul “Beltrametti 2”. Dopo aver ottenuto la prima vittoria nel Girone Promozione di Serie C, gli uomini di Baracchi e Solari vogliono completare l’aggancio alle formazioni di testa, e continuare la rincorsa alla promozione in Serie B.

Inizia il Girone di ritorno del Campionato Regionale per l’Under 19, che ospita il Rugby Pieve domenica sul Campo “Beltrametti 2”. I giovani leoni hanno chiuso il girone di andata da imbattuti, e puntano a mantenere il loro dominio sulle avversarie. Calcio di inizio alle ore 11.30 di domenica.

Trasferta impegnativa per l’under 17, che farà visita al Rugby Parma 1931 nel pomeriggio di sabato, sfidando una delle squadre più quotate del girone di categoria. Dopo aver chiuso patito la sconfitta con l’Omnia Rugby, i Leoni di Zaini e Salvetti sono in cerca di riscatto. Appuntamento alla Cittadella del Rugby di Parma alle ore 17,00 di sabato.

Domenica piena anche per le nostre Pantere Lyons, che si divideranno tra gli impegni con la Serie A femminile del Rugby Calvisano e l’attività juniores. Le ragazze convocate con il Calvisano sfideranno il Valsugana in trasferta, mentre per le ragazze più piccole è in programma un concentramento Under 15 a Gossolengo.

Per l’Under 15 domenica mattina con doppio impegno, che prevede le sfide a Omnia Rugby e Rugby Parma 1931 sul campo di casa del Bertolini.

L’Under 13 scenderà invece in campo sabato alle ore 16,00 per un Festival organizzato dal Piacenza Rugby presso il Centro Sportivo “Mazzoni”.

Infine, i Leoncini del Settore Propaganda parteciperanno alla Festa del Rugby organizzata da Le Viole Amatori Parma in collaborazione con le Zebre Parma nella giornata di domenica.