Volley, Serie B2 – La Rossetti Market Conad all’assalto della Coppa Italia: domani la semifinale con Terracina

Missione tricolore per la Rossetti Market Conad, partita stamattina alla volta di Campobasso dove domani (venerdì) alle 9,30 sarà protagonista nella prima semifinale della Coppa Italia di B2 femminile contro la Futura Terracina, con la città molisana che ospita le finali anche di B1 femminile e B maschile.

Per la società piacentina del presidente Stiliano Faroldi, si tratta della prima partecipazione della storia alla Final four, dove le gialloblù allenate da Federico Bonini e Paolo Bergamaschi si sono qualificate vincendo il girone contro Riccione (3-0) e Promoball Sanitars (3-2); in quest’ultima gara, spiccano i 42 punti messi a segno dall’opposta della Rossetti Market Conad Stefania Bernabè.

Per la capitana Chiara Shanti Falotico (schiacciatrice), invece, nuova esperienza tricolore dopo il secondo posto – sempre nella manifestazione di B2 – della scorsa edizione con la maglia di Ripalta Cremasca, cedendo a Gossolengo. La squadra di Alseno cercherà di ben figurare in Coppa prima di rituffarsi nel rush finale di campionato, dove le piacentine sono quarte ma in piena bagarre per conquistare uno dei due pass per i play off di categoria.

“Per quanto abbiamo potuto vedere Terracina ha un punto di riferimento importante come l’opposta Arianna Barboni, che vanta anche esperienze in serie A2. Per il resto, è una formazione equilibrata, in testa nel proprio girone e reduce da cinque vittorie consecutive. Dobbiamo sfruttare questa parentesi del campionato non solo per l’importanza della manifestazione, a cui non è frequente partecipare in carriera, ma anche per usare la spinta, l’adrenalina per l’ultima parte del nostro cammino in B2. Sarà fondamentale recuperare il nostro spirito di squadra e il nostro gioco”.

Le partite saranno trasmesse in streaming sul canale Youtube della Fipav.

Il programma della Coppa Italia di B2 femminile

Venerdì 29 marzo (palestra Ipia Montini)

ore 9.30 prima semifinale: Futura Terracina 92 – Rossetti Market Conad

ore 11.30 seconda semifinale: Star Volley Bisceglie – Acrobatica Group

Sabato 30 marzo (Pala Unimol)

ore 10 finale primo-secondo posto.