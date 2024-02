Volley, Serie B2 – Colpo doppio della Rossetti Market Conad: vittoria a Mirandola (1-3) e vetta della classifica riconquistata

Pronto riscatto e vetta riconquistata. E’ un colpo doppio quello messo a segno ieri (sabato) dalla Rossetti Market Conad a Mirandola, con la squadra di Federico Bonini e Paolo Bergamaschi che ha superato 3-1 le padrone di casa targate Drago Volley Stadium nella seconda giornata di ritorno del girone E di B2 femminile.

Le gialloblù piacentine erano chiamate a una reazione dopo l’opaca prestazione di sabato scorso ad Alseno contro Soliera (0-3) e la risposta non si è fatta attendere, con i tre punti preziosi conquistati su un campo difficile che hanno permesso a Falotico e compagne di riconquistare la vetta, spodestando la Zerosystem, ko in casa al tie break contro la Be One. Proprio le veronesi saranno le prossime avversarie, nuovamente in trasferta, della Rossetti Market Conad nel match di sabato prossimo in terra veneta. La nuova classifica vede Alseno in testa con 35 punti, insidiata a -1 dalla coppia San Giorgio-Zerosystem, mentre quarta è Cerea a quota 29.

A Mirandola non è stata semplice, come del resto previsto, per la squadra di Bonini, brava a spuntarla in parziali combattuti. Top scorer ospite, l’opposta Stefania Bernabè (22 punti); in doppia cifra anche la capitana Chiara Shanti Falotico (15) e la centrale Sara Scurzoni, che ha sigillato il suo rientro in campo dopo diverse settimane di assenza con 18 punti. Da segnalare anche gli ottimi ingressi dalla panchina tra cui l’esordio in maglia gialloblù della palleggiatrice Chiara Agostini, subentrata al pari di Giulia Gandolfi e Rebecca Palazzina.

Le parole di coach Bonini

“E’ stata una vittoria molto importante per com’è arrivata, su un campo difficile e contro una squadra che a inizio anno doveva trovare la sua quadratura e che ultimamente ha consolidato un’organizzazione molto efficace, dove il valore delle singole emerge e confermata da buoni risultati. Per quanto ci riguarda, la sconfitta contro Soliera poteva aver lasciato qualche strascico nelle nostre certezze, invece la squadra ha avuto il grande merito di essere molto compatta, magari non esprimendo il miglior gioco ma proprio per questo brava a stare sempre sul pezzo nell’arco di una partita dove Mirandola era pronta ad approfittare di un nostro calo. Rispetto a sabato scorso siamo cresciuti in battuta lavorando bene anche a muro in una partita assolutamente positiva per noi”.

DRAGO VOLLEY STADIUM MIRANDOLA-ROSSETTI MARKET CONAD 1-3

(22-25, 21-25, 25-22, 23-25)

DRAGO VOLLEY STADIUM MIRANDOLA: Cardinali 3, Orlandini 2, Natali 22, Bedin 5, Bignardi Giu. 17, Furlan 21, Bignardi Gio. (L). N.e.: Perani, Prandini (L), Campagnoli, Chelli, Cilia, Bernardoni, Mezzanotte. All.: Marasca

ROSSETTI MARKET CONAD: Neri 5, Falotico 15, Frassi 7, Bernabè 22, Marchesi 4, Scurzoni 18, Toffanin (L), Agostini, Gandolfi, Palazzina. N.e.: Tartari, Bozzetti, Spagnuolo, Pieroni (L). All.: Bonini