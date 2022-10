Volley, Serie B2 – La Rossetti Market Conad chiude il pre-campionato con un pareggio nel test contro Ripalta (2-2)

Termina in parità l’ultimo test pre-campionato per la Rossetti Market Conad, formazione piacentina che sabato prossimo (8 ottobre) farà l’esordio stagionale in B2 femminile (girone F) sfidando in trasferta il Polriva Suzzara.

Ieri (sabato) le gialloblù di Federico Bonini hanno sostenuto un allenamento congiunto al palazzetto di Alseno con le pari categorie della C.r. Transport Ripalta Cremasca, militanti nel girone C. Due a due l’esito della partita informale, con Alseno a segno nella parte centrale, mentre Ripalta l’ha spuntata ai vantaggi nel primo set per poi dominare la quarta frazione.

ROSSETTI MARKET CONAD-C.R. TRANSPORT RIPALTA 2-2

(26-28, 25-20, 25-21, 18-25)

ROSSETTI MARKET CONAD: Sesenna 5, Musiari (L), Gandolfi (L), Toffanin, Marchetti 1, Stanev 11, Pieroni, Tosi 14, Vairani 10, Maruzzi 1, Stellati 12, Chini 10, Dall’Orso 10. All.: Bonini