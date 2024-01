Volley, Serie B2 – La Rossetti Market Conad chiude l’andata ospitando Viadana

Ultimo turno del girone d’andata per la Rossetti Market Conad, che nel girone E di serie B2 femminile ospiterà Viadana nel match in programma domani (sabato) alle 20,30 al palazzetto di Alseno. Le gialloblù piacentine sono reduci dalla sconfitta (la seconda stagionale) nello scontro diretto di San Damaso contro la Zerosystem, che ha agganciato in classifica Falotico e compagne al primo posto, riaprendo i giochi anche per la Coppa Italia che verranno decisi in questo turno.

Classifica

Zerosystem, Rossetti Market Conad 29, San Giorgio 27, Isuzu Cerea, Volley Davis 2C 24, Be One 20, Galaxy Collecchio, Tecnimetal Piadena 18, Drago Volley Stadium Mirandola 15, Hydroplants Soliera150 14, Moma Anderlini Modena 13, Top Volley Verona 12, Viadana Volley 9, SpakkaVolley Spacer 0.