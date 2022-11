Volley, Cev Cup – La Bluenergy Daiko torna in campo per il ritorno contro Praga, Alonso: “Siamo pronti”

Dopo aver vinto la gara di andata senza lasciare set agli avversari, Bluenergy Daiko Piacenza domani, martedì 15 novembre, alle 18.00 affronterà all’Arena Sparta di Praga, la VK Praga nella gara di ritorno dei sedicesimi di finale della Cev Cup. Ai biancorossi sarà sufficiente vincere due set per essere promossi agli ottavi di finale. In caso di vittoria di Praga per 3-0 o 3-1 verrà giocato il golden set.

La squadra è partita nella mattinata di oggi per Praga, non hanno preso parte alla trasferta Robertlandy Simon e Fabrizio Gironi.

La Cev Volleyball Cup è per importanza la seconda competizione annuale europea per club. Sono 39 le squadre partecipanti qualificate dai rispettivi campionati secondo la classifica CEV European Cups delle rispettive federazioni nazionali. Il torneo è stato lanciato nel 1972 con il nome di Coppa delle Coppe.

Roamy Alonso (Bluenergy Daiko Piacenza)

“Sappiamo bene che ogni partita ha delle insidie e per questo andiamo a Praga con la consapevolezza che non sarà una passeggiata. Ci aspetta una gara difficile anche perché rispetto all’andata i nostri avversati potranno contare sull’apporto del proprio pubblico. Noi siamo pronti e vogliamo andare avanti nella manifestazione”.

L’avversario: VK Lvi Praga

La formazione ceca attualmente è sesta in classifica in Extraliga, dopo la sconfitta subita in trasferta nell’ultimo turno con il Liberec. Da questa stagione la formazione ceca è allenata da Juan Manuel Barrial, cinquantacinquenne tecnico argentino con passaporto italiano e un passato da giocatore anche in Italia.

Il tecnico del VK Lvi Praga