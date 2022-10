Volley, Serie B2 – La Rossetti Market Conad ospita il Fos Wimore Cvr

Secondo impegno casalingo stagionale per la Rossetti Market Conad, che domani (sabato) sera alle 21 scenderà in campo al palazzetto di Alseno per sfidare le reggiane del Fos Wimore Cvr nella quarta giornata d’andata del girone F di serie B2 femminile. Ex di turno, il libero gialloblù Michela Musiari, che l’anno scorso aveva sfidato Alseno con la maglia reggiana duellando in B1 in una stagione che aveva visto le due squadre dover accettare l’amaro verdetto della retrocessione.

Tornando all’attualità, la Rossetti Market Conad è chiamata a invertire il trend negativo di due sconfitte, la prima patita due settimane fa in casa contro Galaxy Inzani (0-3),mentre sabato scorso un buon inizio non era bastato a Bigarello, cedendo alla distanza contro la Zoobautique Davis (3-1) dopo aver vinto il primo set. A presentare la sfida è il tecnico gialloblù Federico Bonini.

L’avversario

Il Fos Wimore Cvr è allenato da Corrado Melioli, tecnico di esperienza subentrato in corsa nella scorsa stagione in B1 e confermato al timone nonostante la retrocessione. Nelle prime giornate, le reggiane hanno vinto 3-2 il derby contro l’Arbor per poi espugnare in quattro set il campo bolognese della Vtb Aredici. Sabato scorso, invece, era arrivato il ko contro la capolista Fumara MioVolley. A fare il punto della situazione è l’assistente Ivano Caffagni.

La diretta del match

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Pallavolo Alsenese e sul canale Youtube Centro Volley Reggiano.