Rugby – Il weekend dei Lyons: Cadetti, U17, U15 e settore propaganda in campo

Ultimo weekend di ottobre senza partite della prima squadra, ma con tante squadre Lyons impegnate in sfide importanti. Andiamo a scoprire gli appuntamenti del prossimo fine settimana.

Dopo una lunga attesa torna a giocare in casa la Squadra Cadetta di Baracchi e Solari, che scende in campo domenica nel quarto di finale della fase qualificazione del campionato di Serie C. Una vittoria assicurerebbe l’accesso ai Gironi Interregionali per la promozione in Serie B, l’avversario di giornata è il Rugby Forlì. Appuntamento alle ore 14.30 di domenica sul campo “Beltrametti 2”.

L’Under 17 di Salvetti e Zaini torna in campo nelle fasi di qualificazioni al campionato Elite. Dopo la vittoria nella gara di andata i bianconeri vogliono chiudere la pratica Rugby Modena e guadagnare l’accesso al campionato Elite. L’avversario non è da sottovalutare, ma confidiamo in una grande prova dei nostri ragazzi. Calcio d’inizio alle ore 12.00 di domenica sul “Beltrametti 2”

Quella di domenica sarà una mattinata movimentata per la Sede Lyons di Via Rigolli, con un concentramento a 5 squadre della categoria Under 15, a cui si aggiungerà anche una fase di allenamento con i tecnici regionali per formare i ragazzi ai fondamentali del gioco. Appuntamento importante per la crescita dei giovani giocatori, che inizieranno l’attività alle ore 10.00 di domenica.

Tornano in campo anche i Leoncini del Settore Propaganda, che prenderanno parte alle prime Feste del Rugby della stagione a Parma, ospiti del Rugby Parma Young. Sabato pomeriggio si disputerà il torneo Under 13, mentre le categorie Under 7, 9 e 11 scenderanno in campo nella mattinata di domenica.