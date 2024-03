Volley, Serie B2 – La Rossetti Market Conad vince il braccio di ferro con Terracina e vola in finale di Coppa Italia

Alseno, per te il sogno continua. A Campobasso nella Final Four di Coppa Italia di B2 femminile la Rossetti Market Conad vince lo spettacolare braccio di ferro contro la Futura Terracina 92 (3-1) nella prima semifinale di categoria e vola in finalissima, in programma domani alle 10 al PalaUnimol dello stesso capoluogo molisano contro la Star Volley Bisceglie, che si è imposta al tie break su Alessandria nella seconda semifinale.

Contro la compagine laziale, è stata battaglia sportiva fino all’ultimo pallone, con la squadra di Bonini beffata nel finale di primo set (da 19-21 a 25-23); lo stesso copione rischiava di ripetersi nel secondo parziale, ma questa volta Alseno è stata più cinica, sfruttando il secondo set ball per pareggiare i conti. Gialloblù piacentine superiori nel terzo set (19-25), mentre la quarta frazione ha visto il ritorno di fiamma della Futura per un altro parziale mozzafiato, deciso da due muri piacentini sul 23-23.

Fondamentale, quest’ultimo, che ha ben figurato nella metà campo gialloblù, al pari della battuta (9 ace). Top scorer di squadra, l’opposta Stefania Bernabè (22 punti), spalleggiata dalla centrale Sara Scurzoni (15 punti, di cui 5 a muro) e dalla capitana e schiacciatrice Chiara Shanti Falotico (17 punti), alla sua seconda finale consecutiva dopo quella dell’anno scorso con Ripalta Cremasca. La seconda linea è stata magistralmente diretta dal libero Allegra Toffanin; ingressi positivi anche per la schiacciatrice Virginia Marchesi (che ha avvicendato Rebecca Spagnuolo) e per la palleggiatrice Mercedes Pieroni, tornata da un lungo infortunio e preziosa nel finale di secondo set. Ma è stato un successo di squadra, con Giulia Neri ed Elisa Frassi a completare positivamente la formazione titolare protagonista.

“Sono emerse le qualità delle quali eravamo certi: cuore, voglia, qualità umana e disponibilità; tutto il bello di queste ragazze è uscito in questo match. Non vedevamo l’ora di una sfida importante che ci mettesse alla prova. E’ stata una partita tirata, che ha concesso solo pochi scampoli di vantaggio. Lo spirito di gruppo ci ha fatto vincere, la squadra ha saputo stare sempre sul pezzo. In questo periodo questo aspetto ci era un po’ mancato, qui le ragazze sono state strepitose rimontando anche quando eravamo sotto nei vari parziali vincendone tre su quattro”.

FUTURA TERRACINA 92-ROSSETTI MARKET CONAD 1-3

(25-23, 24-26, 19-25, 23-25)

FUTURA TERRACINA 92: Pavone 8, Tartaglia 8, Paesano 2, Barboni 25, Matrullo 11, Ungaro 4, La Rocca (L), Iezzi, Malandruccolo 1. N.e.: Bagnara, Parisella (L), Silvestrin, Turriziani. All.: Milazzo

ROSSETTI MARKET CONAD: Falotico 17, Frassi 6, Bernabè 22, Spagnuolo 3, Scurzoni 15, Neri 3, Toffanin (L), Pieroni, Marchesi 6, Palazzina, Gandolfi. N.e.. Tartari, Bozzetti (L), Agostini. All.: Bonini