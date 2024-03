Rugby – Lyons, Sebastiano Bolzoni convocato in Nazionale U18

Al culmine di una stagione da protagonista arriva il riconoscimento più importante per il giocatore dell’Under 18 bianconera Sebastiano Bolzoni, che è stato aggiunto alla lista dei convocati della Nazionale Italiana Under 18 per il prossimo Six Nations Festival U18, la più importante rassegna internazionale a livello giovanile. La chiamata è arrivata a soli due giorni dall’esordio degli Azzurrini nel Festival, ma Sebastiano è già pronto a scendere in campo e partirà dalla panchina nella sfida d’esordio contro il Portogallo in programma venerdì 30 marzo allo Stadio “Sergio Lanfranchi” di Parma.

LEGGI ANCHE: Rugby – Terza vittoria consecutiva in Serie A Elite Cup per i Lyons: 20-14 sulle Fiamme Oro

Dopo il bell’esordio con la maglia della prima squadra Sitav Rugby Lyons, arrivato mercoledì 28 marzo in Serie A Elite Cup, in cui Sebastiano Bolzoni ha marcato anche una meta, il giovane bianconero si appresta a scendere subito in campo per una nuova sfida, in cui accompagnerà il proprio compagno Christopher Baas, già membro della Nazionale U18 e anche lui pronto a subentrare dalla panchina nella sfida ai lusitani.

La Società ASD Rugby Lyons esprime la propria soddisfazione per i grandi risultati ottenuti dai suoi giovani Leoni, che premiano non solo il suo impegno e la sua tenacia ma anche il grande lavoro svolto da tutti i tecnici del settore giovanile in questi anni. Un grosso “In bocca al lupo” va a Christopher e Sebastiano, che sappiamo ci renderanno orgogliosi.

Six Nations Festival U18 – Le partite dell’Italia

Parma – Stadio Sergio Lanfranchi

Sabato 30 marzo ore 13.15 – Italia U18 vs Portogallo U18

Mercoledì 3 aprile ore 17.45 – Italia U18 vs Irlanda U18

Domenica 7 aprile ore 17.45 – Italia U18 vs Scozia U18

Tutte le gare della rassegna saranno trasmesse in diretta sui canali Youtube di Federazione Italiana Rugby e Guinness Six Nations.