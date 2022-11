Volley, Serie B2 – La striscia d’oro della Rossetti Market Conad si interrompe a Reggio Emilia: festeggia l’Arbor (3-0)

Semaforo rosso per la Rossetti Market Conad a Reggio Emilia, con la formazione allenata da Federico Bonini battuta 3-0 dall’Arbor Interclays nella settima giornata d’andata del girone F di B2 femminile.

Si interrompe nella città del Tricolore l’ottimo momento della formazione di Alseno, che alla vigilia arrivava da tre vittorie consecutive. Al cospetto di una formazione che si è rivelata solida e determinata, le gialloblù hanno ceduto in tre set tutti combattuti e decisi soprattutto dopo il venti con più di un rammarico piacentino.

Alle ospiti, infatti, non sono bastati un ottimo avvio nel primo set (1-5), l’arrivo a braccetto vicino a quota venti nel primo e nel secondo parziale e due distinte occasioni nella terza frazione ai vantaggi per riaprire l’incontro. Battuta, difesa e attacco hanno spinto l’Arbor Interclays verso il successo, mentre Alseno ha faticato inizialmente un po’ a trovare le misure a muro e la quadratura in ricezione, con un gioco migliorato in modo sensibile nel terzo set che però non è bastato per cambiare l’inerzia della partita.

ARBOR INTERCLAYS-ROSSETTI MARKET CONAD 3-0

(25-21, 25-22, 29-27)

ARBOR INTERCLAYS: Morselli 10, Saccani 14, Cattini 10, Sazzi 1, Puglisi 9, Maggiali 2, Salvaterra (L), Domeniconi (L), Camurri 7, Furegato 1. N.e.: Acqueroni, Canossini. All.: Badodi

ROSSETTI MARKET CONAD: Sesenna 15, Stanev 11, Tosi 7, Vairani 6, Stellati 7, Pieroni, Musiari (L), Toffanin, Marchetti, Chini 4, Dall’Orso 3. N.e.: Gandolfi (L). All.: Bonini