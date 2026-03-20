Baseball – Secondo test del Piacenza contro Sala Baganza. Mercoledì al De Benedetti c’è la nazionale argentina U23

Domani, sabato, seconda uscita precampionato per il Piacenza che, al De Benedetti, affronterà il Sala Baganza, formazione neopromossa in Serie A Silver e allenata per il terzo anno dal piacentino Gianpiero Carini.
La partita inizierà alle 14:30 e rappresenta un’ulteriore tappa di avvicinamento al campionato, dopo la prima presa di contatto con la terra rossa avvenuta sette giorni fa a Codogno.
Il percorso verso l’opening day di domenica 12 aprile, quando i biancorossi affronteranno il Bovisio Masciago, è stato pianificato con sfide contro avversari solidi e di buon livello, come appunto Codogno e Sala Baganza, entrambe attese dal campionato di Serie A.
Mercoledì sarà poi la volta di un appuntamento di grande richiamo e prestigio: il test match contro la Nazionale argentina U23, attualmente in tournée in Italia, che ha scelto di fare tappa proprio al De Benedetti (play ball alle 15:30).
Il legame tra il baseball piacentino e quello argentino ha radici lontane: negli anni diversi giocatori hanno attraversato l’oceano per vestire il biancorosso. L’ultimo, in ordine di tempo, è stato nel 2024 il giovane Luca Braccini, che mercoledì scenderà in campo con la maglia albiceleste.
Dopo Piacenza–Argentina U23, gli eventi di rilievo non finiranno: nel weekend successivo andrà infatti in scena la 28ª edizione del torneo “Città di Piacenza – Memorial G. De Benedetti”, che quest’anno torna ad avere un respiro internazionale grazie alla partecipazione degli austriaci del Dornbirn Indians, oltre ai Dynos Verona (Serie B).