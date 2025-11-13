Volley, Serie B2 – Nella cornice del PalaPanini la Nordmeccanica VAP sfida la capolista Modena

Trasferta di alto livello in un palcoscenico altrettanto di spessore per le under 18 della Nordmeccanica VAP che sabato (partita al via alle 20:30) saranno di scena al PalaPanini per la sfida al Modena Volley.

La squadra di coach Fanni arriva alla sesta di campionato dopo una settimana che ha visto l’esordio nel campionato regionale di categoria con un netto 3-0 sul Progresso VTB. Una vittoria che dà sicuramente morale e offre qualche consapevolezza in vista di una partita che si preannuncia piuttosto complessa.

Modena Volley è infatti finora imbattuta e veleggia a punteggio pieno a quota 15 punti insieme a Soliera: il roster gialloblu propone un’interessante commistione di atlete under ed altre di maggiore esperienza per un progetto sportivo che ha preso piede soltanto nella scorsa estate dopo l’acquisizione del titolo sportivo del BSC Volley Sassuolo.

