Lavori di ammodernamento, dal 17 novembre ufficio postale di Vernasca chiuso per un mese

Poste Italiane comunica che da lunedì 17 novembre, e per circa un mese, presso l’ufficio postale di Vernasca, sito in via G. Marconi 7, inizieranno gli interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.
Durante tutto il periodo di chiusura la clientela potrà rivolgersi all’ufficio postale limitrofo di Lugagnano, sito in via San Giovanni Bosco 1, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08: 20 alle ore 13:35, sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:35, dotato di ATM fruibile H24
Presso l’ufficio sostitutivo sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero vincolate all’ufficio postale di radicamento del rapporto (conto, libretto).
Al termine dei lavori, grazie al progetto Polis di Poste Italiane, l’ufficio postale di Vernasca sarà più accogliente dove oltre ai classici servizi postali, i cittadini potranno avere un semplice e veloce accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione.