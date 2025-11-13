Lavori di ammodernamento, dal 17 novembre ufficio postale di Vernasca chiuso per un mese

Poste Italiane comunica che da lunedì 17 novembre, e per circa un mese, presso l’ufficio postale di Vernasca, sito in via G. Marconi 7, inizieranno gli interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

Durante tutto il periodo di chiusura la clientela potrà rivolgersi all’ufficio postale limitrofo di Lugagnano, sito in via San Giovanni Bosco 1, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08: 20 alle ore 13:35, sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:35, dotato di ATM fruibile H24

Presso l’ufficio sostitutivo sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero vincolate all’ufficio postale di radicamento del rapporto (conto, libretto).

Al ter­mi­ne dei la­vo­ri, grazie al progetto Polis di Poste Italiane, l’ufficio postale di Vernasca sarà più accogliente dove oltre ai classici servizi postali, i cittadini potranno avere un semplice e veloce accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione.

