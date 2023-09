Volley, Serie B2 – Pallavolo San Giorgio, positiva esperienza al memorial “Iotti-Bellei”

Nel quadrangolare, organizzato dal Volley Modena, lo staff tecnico piacentino, guidato da Matteo Capra, Paolo volpini e Fabio Longinotti ha trovato degli ottimi spunti in vista degli ultimi impegni di precampionato con all’orizzonte il debutto contro la Top Volley Villafranca di Verona, fissato per il 7 ottobre-

Dopo aver superato in semifinale la Zerosystem San Damaso, futura avversaria in campionato, Erba e compagne nell’atto conclusivo hanno superato in rimonta le padrone di casa del Volley Modena al tiebreak. Nonostante piacentine e gialloblù modenesi abbiamo avuto qualche importante assenza, la gara è stata bella e vibrante con Modena avanti nei primi due parziali ed una San Giorgio tuttocuore è riuscita ad imporsi al quinto parziale, mostrando importanti miglioramenti tecnici e caratteriali.

Volley Modena – Pallavolo San Giorgio 2-3

(25-23, 25-20, 20-25, 19-25, 12-15)

VOLLEY MODENA: Lancellotti 3, Omonoyan 13, Biancardi 7, Bozzoli 26, Gerosa 12, Malovic 5, Rocca (L1), Bonfanti (L2), Fiore ne, Bartesaghi ne, Malenotti 0, Guerra 0, Boscani ne, Herzig 2. All.: Di Toma-Carone.

PALL. SAN GIORGIO: Gilioli 22, Arfini 14, Tonini 14, Zoppi 8, Marinucci 6, Erba 1, Cossali 5, Lunardini, Sangiorgi, Polletta, Camurri, Galelli (L), Amadei (L). All. Capra-Volpini.