Atletica – Successi e prossime sfide per Piacenza: dai campionati regionali ai trofei nazionali

Gli atleti dell’Atletica Piacenza hanno partecipato con successo ai Campionati Regionali Individuali Ragazzi, svoltisi a Busseto il primo ottobre. Il risultato più rilevante è stato il quarto posto di Nicolò Losi nel salto in lungo, grazie ad un bel salto di 4,78 metri. Inoltre, Losi si è classificato al quinto posto nei 60 metri piani, con un tempo di 8″34.

Nella stessa occasione Tommaso Bandera ha ottenuto un quinto posto nei 2 km di marcia, con un tempo di 12’52″14.

Rimanendo nella categoria Ragazzi/e, l’8 ottobre, a Ravenna, l’Atletica Piacenza sarà rappresentata al Trofeo Nazionale di Prove Multiple dai seguenti atleti: Nicolò Losi, Icaro Cretella, Paolo Giovannini, Bianca Russo, Ginevra Cassano, Valentino Palpi e Houssam Akesbi. L’evento vedrà la partecipazione di giovani atleti provenienti da tutto il Paese e sarà pertanto un’occasione di festa per i giovanissimi.

Ma le ambizioni del sodalizio biancorosso non si fermano qui. Giacomo Torre rappresenterà l’Emilia Romagna al Trofeo delle Regioni Giovanili di Marcia, in programma per il 15 ottobre ad Alessandria. Caterina Milione e Angela Chinosi saranno anch’esse presenti in questa competizione.

L’Atletica Piacenza continua a dimostrare la sua presenza nelle competizioni regionali e nazionali, grazie all’impegno degli atleti e all’allenamento di Lorenzo Perazzoli. Seguiremo con interesse i loro progressi e le loro prossime sfide.

L’Atletica Piacenza dimostra costantemente di essere una fucina di talenti, pronta a competere a livello regionale e nazionale. La squadra Ragazzi e ragazze, allenate con dedizione da Lorenzo Perazzoli e d Edoardo Rossi, continuano a raggiungere nuovi traguardi e a rappresentare con orgoglio la loro squadra e la loro città.