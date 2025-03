Volley, Serie B2 – Per la Rossetti Market Conad un punto d’oro a Olginate (3-2)

Una Rossetti Market Conad tenace porta a casa un punto prezioso in chiave salvezza dalla difficile trasferta di Olginate, dove l’Electro Adda (sesta forza del campionato) l’ha spuntata al tie break. Stesso risultato dell’andata, seppur in versione speculare, con le alsenesi di Paolo Bergamaschi caparbie nel rimontare in due occasioni un set di vantaggio, portando la contesta al quinto e decisivo set (il sesto stagionale) dove però le lecchesi – dopo aver cambiato campo sull’8-5 in proprio favore – hanno dominato la scena con il 15-7 finale. Nella metà campo piacentina, spiccano i 22 punti della schiacciatrice Alessia Arfini; lo stesso fatturato è stato certificato anche dalla coppia centrale Frassi-Ghibaudo (12 e 10 punti), mentre in doppia cifra è finita anche l’opposta Alessia Masotti (10 punti).

“Abbiamo avuto una partenza sotto tono nel primo set, poi abbiamo mostrato una buonissima reazione nel secondo, giocando bene anche il terzo parziale. Nel quarto siamo stati sempre davanti, anche se qualche errore ci ha mandato sotto 2-1 e 23-21. A quel punto con ordine e determinazione siamo riusciti a portare il match al tie break, dove il filotto in apertura e quello subito dopo il cambio di campo hanno premiato Olginate, squadra decisamente cresciuta rispetto all’andata. Su questo campo è arrivato per noi un punto d’oro del quale siamo soddisfatti. Non ho nulla da recriminare, anzi le ragazze hanno dimostrato tanto cuore e tanto coraggio. Ora guardiamo con fiducia alle prossime partite dove dobbiamo mettere in cascina punti importanti negli scontri diretti”.

Il punto conquistato permette alla Rossetti Market Conad di non venire superata dal New Volley Adda (vincitrice contro Rivergaro), con le due squadre ora a braccetto al quint’ultimo posto a quota 25 punti.

Per le gialloblù, il prossimo appuntamento sarà sabato 29 marzo alle 20,30 ad Alseno contro il Galaxy Collecchio (31 punti).

ELECTRO ADDA OLGINATE-ROSSETTI MARKET CONAD 3-2

(25-13, 21-25, 25-20, 23-25, 15-7)

ROSSETTI MARKET CONAD: Arfini 22, Ghibaudo 10, Malvicini 4, Giova 5, Frassi 12, Masotti 10, Toffanin (L), Palazzina 1, Mandò, Amatucci, Pioli. N.e.: Konate, Gandolfi (L), Bozzetti. All.: Bergamaschi