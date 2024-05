Volley, Serie B2 – Rossetti Market Conad chiude la stagione a Viadana

Scocca l’ora della “last dance” stagionale per la Rossetti Market Conad, che si appresta a chiudere la stagione in B2 femminile. Domani (sabato) alle 18,30 le gialloblù piacentine saranno di scena a Viadana nell’ultima giornata del girone A. Alseno è attualmente quarta con 51 punti e può arrivare al massimo terza, anche se non può più raggiungere matematicamente i play off. Dal canto loro, invece, le padrone di casa sono già condannate alla retrocessione.

Le parole di coach Paolo Bergamaschi

“Siamo arrivati alla conclusione di questa stagione che ci ha visto protagonisti in Coppa Italia e per una buona parte di campionato, seppur mancando l’approdo ai play off. Cercheremo di onorarla al meglio fino alla fine provando a conquistare anche l’ultima vittoria a Viadana contro una squadra che all’andata ci aveva strappato un set in casa nostra”.

La classifica

San Giorgio 60, Zerosystem 59, Isuzu Cerea 52, Rossetti Market Conad 51, Be One, Volley Davis 2C 43, Tecnimetal Piadena 42, Moma Anderlini Modena 37, Galaxy Collecchio, Hydroplants Soliera 150 36, Top Volley Verona 26, Drago Volley Stadium Mirandola 23, Viadana Volley 15, SpakkaVolley Spacer 2.