Rugby – Weekend bianconero: in campo tutto il settore giovanile Lyons

Stagione sportiva agli sgoccioli per le squadre Lyons, impegnate nelle ultime e decisive sfide stagioni. Il prossimo weekend sarà dedicato alle squadre giovanili, in campo con tutte le categorie dal minirugby all’Under 18.

A prendersi la scena sarà proprio la formazione Under 18 di Salvetti, Bergamaschi e Mozzani, che domenica scenderà in campo allo Stadio “Beltrametti” per sfidare il Pesaro Rugby nella propria ultima gara casalinga dell’anno. Le due squadre sono appaiate al secondo posto in classifica, a un solo punto di distanza dal Valorugby Emilia: un vero e proprio spareggio per continuare a sognare di vincere il Campionato Interregionale di categoria. Calcio di inizio alle ore 13.30 di domenica 12 maggio.

Domenica mattina tornerà in campo l’Under 16 bianconera, che in questo finale di stagione sarà impegnata nel circuito di Rugby Seven Regionale. I bianconeri ospiteranno sul campo “Bertolini” la prima tappa, in cui si misureranno con Colorno e Carpi.

Anche l’Under 14 sarà impegnata nella mattinata di domenica, con i giovani Leoni che sfideranno i pari età del Noceto sul campo della Sede Lyons di Via Rigolli a partire dalle ore 10.00.

Weekend intenso per le il Settore Propaganda, che vedrà l’Under 12 impegnata sia sabato che domenica nel Torneo Nazionale “Cuttitta” in programma presso la Cittadella del Rugby di Parma, mentre le under 8 e 10 parteciperanno al Torneo in programma a Traversetolo.