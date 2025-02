Volley – Gas Sales Piacenza, così non basta! Secco 3-0 della Lube al Palabanca

Troppo poco, “ci vuole orgoglio” recita lo striscione esposto dai Lupi Biancorossi, ci si aspettava una reazione diversa o perlomeno una reazione, così non è stato e dopo la batosta con Milano arriva un’altra sconfitta pesante che demoralizza l’ambiente, ricevendo qualche fischio dai propri tifosi sul finale.

Sconfitta che pesa anche per la situazione in classifica, la Lube scappa e consolida il terzo posto, Piacenza nelle prossime due incontrerà Trento in trasferta e Verona, che a questo punto diventa uno scontro diretto per il quarto posto.

C’è da ripartire subito cercando di cambiare qualcosa, la prossima giornata sarà importantissima per provare a fare punti, ma soprattutto per ritrovare fiducia ed una costanza che manca ormai da qualche partita.

La nota positiva di oggi la possiamo trovare in Romanò, finalmente ritrovato dopo il black out di inizio stagione, ma il resto della squadra non gira.

Il film è lo stesso, una Gas Sales che alla prima difficoltà molla mentalmente ed inizia ad essere disordinata, spesso sbagliando completamente in momenti chiave.

Dall’altro lato del campo c’è una Lube ordinata che sa come mettere in difficoltà la ricezione dei Biancorossi, il turno al servizio di Lagumdzija nel primo parziale è quello che di fatto consegna il set ai Marchigiani ed evidenzia per l’ennesima volta il grande problema in questo fondamentale di Piacenza.

La Gas Sales Piacenza tornerà in campo sabato 8 Febbraio alle ore 20.30 per il match in trasferta con Trento.

Primo set 20-25

Parte forte la Lube con i suoi schiacciatori, che prima da posto quattro poi da seconda linea iniziano in vantaggio 1-3. Primo tempo vincente di Galassi 2-4. Gran diagonale di Lagumdzija 2-5. Diagonale di Maar che buca il muro marchigiano 4-5. Muro di Galassi su Lagumdzjia che copre completamente la traiettoria verso posto sei 9-9. Sorpasso dei Biancorossi con l’attacco di Kovacevic, time out Medei 10-9. Grandissima palla di Brizard che libera a zero Romanò 11-9. Errore al servizio di Lagumdzija 13-11. Mani out ragionato di Maar che pesca le mani di Boninfante 14-12. Pipe splendida di Loeppky verso posto uno 14-14. Errore di Maar dai nove metri 15-15. Attacco fuori misura di Bottolo che regala il vantaggio biancorosso 17-16. Ace di Brizard, time out Lube 19-16. Primo tempo vincente di Gargiulo al rientro in campo 19-17. Errore in attacco di Maar 20-20. L’ace di Lagumdzija chiude il primo set 20-25.

Secondo set 19-25

Subito a segno Romanò con il mani out 1-0. Muro di Romanò sull’attacco di seconda intenzione di Boninfante 3-3. A segno Maar in diagonale 4-4. Ace di Romanò che riaccende le speranze piacentine 15-18. A segno Bottolo in diagonale dopo un lungo scambio 15-19. Muro di Bottolo sulla parallela di Romanò 16-20. Invasione a muro di Brizard, scappa la Lube 17-21. Primo tempo vincente di Simon 18-22. Diagonale stretta di Nikolov appena entrato, non riesce a difendere Kovacevic 19-24. Errore di Brizard al servizio, il secondo set va alla Lube 19-25.

Terzo set 23-25

Muro di Chinenyeze sulla pipe di Mandiraci 1-3. Errore di Simon dai nove metri 1-4. Muro di Maar sulla parallela di Loeppky 3-5. Errore in attacco di Lagumdzija, si avvicina Piacenza 7-8. Primo tempo potentissimo di Simon che si spegne in posto tre 9-9. Muro di Loeppky su Romanò, allunga Civitanova 9-12. Mani out di Romanò che pesca la mano di Bottolo 12-14. Parallela perfetta di Bottolo in lungolinea 13-15. Pipe a segno di Bottolo 15-18. Primo tempo di Simon che porta a meno uno 17-18. Muro di Galassi a coprire la diagonale di Lagumdzija che riaccende le speranze 19-19. Passa in diagonale l’attacco di Bottolo 21-23. Nikolov chiude con il mani out 23-25.

Il Tabellino

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – CUCINE LUBE CIVITANOVA 0-3

(20-25, 19-25, 23-25)

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard 1, Kovacevic 3, Galassi 7, Romanò 16, Maar 11, Simon 8, Scanferla (L), Andringa, Mandiraci 5, Bovolenta. Ne: Salsi, Ricci, Gueye, Loreti (L). All. Anastasi.

CUCINE LUBE CIVIANOVA: Bottolo 9, Gargiulo 4, Lagumdzija 10, Loeppky 11, Chinenyeze 12, Boninfante, Balaso (L), Nikolov 3, Poriya. Ne: Orduna, Bisotto (L), Dirlic, Podrascanin, Tenorio. All. Medei.

ARBITRI: Curto di Trieste, Cerra di Bologna.