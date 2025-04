Volley, Serie B2 – Rossetti Market Conad torna in campo: sfida a domicilio di Brescia Volley

Dopo oltre due settimane di sosta tra il week end pasquale e il rinvio dei match per le esequie del Santo Padre, la Rossetti Market Conad torna in campo nel campionato di B2 femminile (girone E), dove è attesa da un compito dall’alto coefficiente di difficoltà.

Domani (martedì) alle 21 a Folzano la squadra di Paolo Bergamaschi sfida il Brescia Volley secondo in classifica nel terz’ultimo appuntamento della stagione regolare. Le lombarde sono una compagine di indiscutibile valore, che strada facendo nel campionato ha saputo anche scalare gli ultimi gradini in graduatoria fino ad arrivare a essere la più immediata inseguitrice della capolista Brembo Volley Team e rimanendo in ottimo posizionamento in chiave play off.

Dal canto suo, invece, Alseno è in lotta per la salvezza ed è reduce dai provvidenziali tre punti casalinghi conquistati contro la Cenerentola Prefabbricati Moioli VB 91, che hanno permesso a Malvicini e compagne di agganciare il sest’ultimo posto con Gorgonzola a quota 29 punti, a +2 sul New Volley Adda, attualmente quart’ultimo. Il discorso salvezza, complice anche il fattore-play out, è apertissimo e la squadra di coach Bergamaschi ha il dovere di provare a conquistare più punti possibili negli ultimi tre match calendarizzati. Dopo il recupero di domani a Brescia, Alseno ospiterà Gorgonzola il 3 maggio per poi chiudere sette giorni a domicilio della capolista Brembo.

Classifica

Brembo Volley Team 58, Brescia Volley 53, Promoball Sanitars 50, Cartiera dell’Adda, Volley Lurano 47, Electro Adda Olginate 43, Galaxy Collecchio 38, Vivi Energia VAP 35, Delta Engineering Gorgonzola, Rossetti Market Conad 29, New Volley Adda 27, Spazio Conad Busnago 18, Decalacque River Volley 10, Prefabbricati Moioli VB 5.