Tennis – Vittorino da Feltre sconfitta con onore al primo turno playoff

Per il terzo anno consecutivo la rincorsa della squadra maschile di tennis Vittorino da Feltre alla promozione in Serie B2, si ferma ai playoff. Dopo un’ottima regular season, terminata con due vittorie, un pareggio e una sconfitta, la formazione biancorossa guidata dal capitano-giocatore Carlo Emanuele Marsilio si è infatti arresa al primo turno dei playoff, che mettono appunto in palio la promozione al campionato di Serie B2.

In terra reggiana, a domicilio del TC Albinea, la Vittorino è stata superata dai padroni di casa per 4-2 al termine di una partita equilibrata e ben giocata da entrambe le squadre ma che ha premiato il maggior tasso tecnico della formazione reggiana, capace di far volgere a proprio favore anche le situazioni di parziale svantaggio. La Vittorino si è arresa con onore, con tutti i propri atleti scesi in campo che hanno lottato fino all’ultimo punto con grinta e determinazione.

Il racconto

Partita subito in salita per la Vittorino costretta a rincorrere già dopo il primo incontro singolare, vinto da Tommaso Iotti con un doppio 6-2 contro Alvaro Gil Bueno. A riportare la gara sui binari del momentaneo equilibrio ci ha pensato il capitano biancorosso Marsilio, che nel secondo incontro di singolo si è imposto con merito in due set contro Luca Grasso (6-2, 6-3 i parziali). Albinea di nuovo in vantaggio nella terza partita di singolo grazie a Dimitri Fosnea, che contro il biancorosso Lorenzo Engelbrecht si è imposto 7-6, 6-2, vantaggio ulteriormente arricchito da Matteo Burani che in tre set ha avuto la meglio di Mirko Frà (4-6, 6-3, 6-1 i parziali).

I doppi

Nel primo incontro di doppio la Vittorino da Feltre non è riuscita a ridurre lo svantaggio, dato che al termine di un match equilibrato e combattuto punto su punto Iotti e Fosnea hanno avuto la meglio di Ferraro e Frà (7-5, 6-2 i parziali). Ininfluente ai fini del risultato finale la vittoria conquistata nell’ultimo incontro di doppio da Marsilio e Bueno contro Zanichelli e Grasso: 7-5, 6-2 il finale a beneficio dei biancorossi per il definitivo 4-2 a favore dell’Albinea, che accede quindi alla finale playoff. Alla Vittorino resta la soddisfazione di aver disputato, nel complesso, una buona stagione ma anche la delusione per dover rimandare al prossimo anno la caccia alla promozione al campionato nazionale maschile di Serie B2.