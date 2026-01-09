Volley, Serie B2 – Sfida alla capolista per la Nordmeccanica VAP: a San Nicolò arriva l’imbattuta Soliera

Riparte il campionato di Serie B2, riparte il cammino della Nordmeccanica VAP nel girone E ed è subito partita di peso per la squadra di coach Fanni: sabato 10 gennaio (partita al via alle 20:30) arriverà la capolista Soliera per un ritorno alle gare decisamente probante nel palazzetto di casa.
Le modenesi hanno bisogno davvero di poche presentazioni con un ruolino di marcia che parla da sé: undici partite giocate ed undici vittorie conquistate con un solo set concesso alle avversarie. Sono quindi trentatré i punti finora incassati da una squadra costruita per lottare dall’inizio alla fine per la promozione in Serie B1 per un primato finora inattaccabile dalle avversarie più dirette con il Modena Volley distante quattro lunghezze.
La Nordmeccanica VAP arriva al primo appuntamento del nuovo anno dopo l’ottima esperienza alla Winter Cup dell’Anderlini Modena con il quinto posto su quarantotto formazioni Under 18 presenti all’evento: in B2 c’è da guardarsi le spalle dalle ultime tre posizioni con i Diavoli Rosa a quota cinque punti, sei in meno di quelli della Academy che era riuscita ad infilare una serie positiva di quattro risultati utili.