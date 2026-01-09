Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio affronta Valdarno nella prima gara del nuovo anno

La Pallavolo San Giorgio affronterà, nella penultima gara del girone di ritorno, la Pediatrica Bindi Valdarno, formazione toscana attualmente terza in classifica e in piena lotta per la promozione nella nuova Serie A3. Le due settimane di sosta dal campionato hanno permesso alle ragazze di coach Matteo Capra di ricaricare le batterie in vista del rush finale che chiude la prima parte della stagione. Non sarà un impegno facile, tuttavia They e compagne hanno dimostrato di poter tenere testa alle formazioni di vertice.

Le avversarie

La squadra toscana, allenata da questa stagione da un coach di grande esperienza come Mauro Chiappafreddo (Scandicci, Piacenza, Cus Torino, Catania e Albese con Cassano tra A1 e A2), è una vecchia conoscenza della pallavolo piacentina. Rispetto alla scorsa stagione ha confermato soltanto le due centrali Aurora Poli e Gaia Biondi e il libero Irene Caruana, rivoluzionando il resto dell’organico. In maglia nerofucsia sono arrivate le alzatrici Braida, da Castelfranco Fiorentino (A2), l’opposta Vera Bondarenko dall’Esperia Cremona (A2) e, sempre dalla A2 ma da Olbia, la schiacciatrice Sara Fontemaggi, che compone la batteria delle attaccanti di posto quattro insieme a Clarissa Covino, proveniente da Pontedera ma ex Montecchio Maggiore e Arena Volley, e Matilde Citterio, ex Crema.

Il colpo in entrata è il libero Silvia Fiori, trentunenne, campionessa d’Italia con l’Imoco Conegliano nella stagione 2015/2016. Completano il roster Viola Davoli, Arianna Pagot, Mia Brutti e Vanessa Chierici.

Non ci sono ex di turno e i precedenti sono due, entrambi disputati nella stagione 2024/2025 e vinti da Valdarno.

Fischio d’inizio alle ore 18 presso il Palazzetto dello Sport di viale Repubblica a San Giorgio Piacentino (PC). La gara sarà diretta da Daniele Rossi e Damiano Campisi della sezione FIPAV di Reggio Emilia.

L’incontro sarà trasmesso sul canale YouTube Obiettivo Volley. Ingresso gratuito.

Classifica

Ravenna 31; Ripalta Cremasca 25; Valdarno 25; OSGB Campagnola 24; Bologna 20; Fantini Folcieri Ostiano 19; Montesport 14; Forlì, Centro Volley Reggiano 13; Pallavolo San Giorgio, Riccione 11; Moma Anderlini 10; Cesena 8; Pallavolo Scandicci 3.

