Oltre mille bottiglie di gutturnio sequestrate in un’azienda della Val Luretta. Nas in azione anche in Val Tidone: sequestrati 90 chili di alimenti

Nell’ambito della campagna straordinaria di controllo degli articoli e degli alimenti tipici delle festività natalizie, disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, i carabinieri del NAS di Parma, nelle settimane precedenti e durante le festività natalizie, hanno intensificato l’attività ispettiva lungo l’intera filiera agroalimentare, al fine di garantire elevati standard di sicurezza alimentare e di tutela della salute pubblica.

I controlli hanno interessato numerose attività operanti nei settori della produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di alimenti, dislocate nelle province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena, consentendo di individuare e reprimere condotte non conformi alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, di etichettatura e di tracciabilità degli alimenti.

BASSA VAL TIDONE

Nella Bassa Val Tidone, a seguito di ispezione igienico-sanitaria presso un fast food etnico, i carabinieri del NAS di Parma hanno contestato violazioni amministrative al legale rappresentante per un importo complessivo di 3.000 euro. In particolare, è stato eseguito il sequestro amministrativo di circa 90 kg di semilavorati alimentari (crema di yogurt, prodotti carnei e verdure fresche), dal valore commerciale di circa 500 euro, risultati conservati in contenitori anonimi e non idonei. Sono state inoltre riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie in tutti i locali dell’attività, caratterizzati da sporcizia vetusta, accumuli di residui alimentari di precedenti lavorazioni, distacco di intonaco dalle pareti, grasso colante dalla cappa di aspirazione e presenza di un congelatore a pozzetto privo di sistema di rilevamento della temperatura.

VAL LURETTA

In Val Luretta, presso una pasticceria, è stato accertato l’omesso aggiornamento del libro ingredienti relativamente alle sostanze allergeniche, nonché l’omessa indicazione in etichetta della percentuale dell’ingrediente caratterizzante le preparazioni dolciarie; per tali irregolarità è stata emessa diffida nei confronti del legale rappresentante.

Sempre in Val Luretta, i Carabinieri del NAS, unitamente a personale dell’I.C.Q.R.F. di Bologna, hanno ispezionato una azienda vitivinicola, contestando violazioni amministrative per 1.200 euro. È stato eseguito il sequestro amministrativo di 1.120 bottiglie di Gutturnio frizzante DOC, per un totale di 840 litri, dal valore commerciale di circa 3.700 euro, risultate non idonee in quanto contenenti saccarosio esogeno, come emerso da analisi di laboratorio effettuate dall’organismo di controllo per la certificazione DOC. È stato inoltre accertato l’utilizzo di indicazioni non previste in etichetta su ulteriore vino generico privo di DOP/IGP.

BASSA PIACENTINA

Nella Bassa Piacentina, i NAS hanno effettuato un’ispezione presso una associazione di pesca sportiva, rilevando la mancata notifica dell’attività ai fini della registrazione presso il Comune competente. In ragione del superiore interesse di tutela della salute pubblica, è stato disposto il sequestro amministrativo del locale di preparazione pasti e del magazzino alimenti, con inibizione dell’attività di somministrazione. Al legale responsabile è stata contestata violazione amministrativa con sanzione pecuniaria di 3.000 euro.

