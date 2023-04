Volley, Serie B2 – Solo un set per Mirandola, il Fumara Everest vince 3-1

Il Fumara Everest non conosce sosta e da Mirandola arriva una vittoria anche nella terzultima gara di campionato: per il MioVolley è la vittoria numero ventitré in un campionato che si era deciso, per le sorti biancoblu, già tre settimane fa con la promozione.

Coach Mazzola propone diverse variazioni alla formazione titolare aprendo la sfida alla terza forza del girone con Bianchini al palleggio e Passerini libero. Nel primo set il MioVolley passa avanti poi però si concede qualche imprecisione di troppo consentendo alle padrone di casa di spuntarla con lo score di 25-22.

Il secondo parziale vede il muro biancoblu alzarsi con le percentuali in attacco di Mirandola che ne risentono: il Fumara Everest trova maggiore concretezza riuscendo a chiudere senza affanni 20-25. Da lì la partita cambia volto, così come a cambiare volto è la formazione del MioVolley che vede gli innesti di Moretti (primo punto in serie B2), Galibardi, Antola e Bossalini: le modenesi non trovano la reazione necessaria nei set successivi con il Fumara Everest che controlla la gara chiudendo 1-3 e portando così a casa altri tre punti.

VOLLEY MIRANDOLA-FUMARA MIOVOLLEY 1-3

(25-22; 20-25; 14-25; 18-25)

VOLLEY STADIUM MIRANDOLA: Natali 16, Sala 7, Poltronieri 10, Bedin 3, Perani, Cardinali, Orlandini 1, Brunfranco 9, Bernardoni 3, Bignardi (L). NE: Boschini, Calanca, Moretti, Galli (L). All. Molinari-Marasca

FUMARA EVEREST MIOVOLLEY: Bianchini 7, Ducoli 4, Moretti 1, Scarabelli 16, Cornelli 20, Antola 1, Galibardi, Guaschino 16, Nedeljkovic 12, Bossalini, Passerini (L). NE: Gemma, Molinari, Fizzotti (L). All. Mazzola-Falco