Volley, Serie B2 – Trasferta sul campo di Mirandola per il Fumara Everest: meno tre al termine del campionato

Meno tre giornate al termine della stagione per il Fumara Everest che sabato alle 18 scenderà sul campo della terza forza del campionato, il Volley Stadium Mirandola, appena sopravanzata in graduatoria dalla Pallavolo San Giorgio distante soltanto una lunghezza.

Nella partita di andata il successo del MioVolley fu piuttosto rotondo con un 3-0 che lasciò poco scampo all’inseguitrice: un risultato che diede ulteriore impulso alla formazione biancoblu fino alla volata culminata con la promozione. Stimoli invece molto diversi in questa gara di ritorno: Mirandola deve vincere per restare ancorata al treno playoff e ha quindi tutto da perdere. Dall’altra parte della rete ci sarà un Fumara Everest che nulla ha più da chiedere alla stagione.

Nell’ultima giornata – dove è arrivata la vittoria per 3-1 su Giusto Spirito Rubiera – coach Mazzola ha sperimentato alcune soluzioni tattiche che potrebbero essere riproposte anche nella gara di sabato: ottime risposte sono arrivate dalla regia di Ilaria Bianchini che, entrata dopo gli scambi iniziali del primo set, ha saputo guidare la squadra nei tre parziali successivi con grande costanza. In seconda linea sono arrivati invece buoni segnali dal libero Francesca Passerini e si è registrato il “ritorno” di Martina Antola, protagonista in serie C con la maglia Busa Trasporti MioVolley insieme alle altre due convocate Chiara Bossalini e Chiara Moretti.