Volley, Serie B2 – Ultima casalinga per il Fumara Everest, ingresso gratuito al Palazzetto

Ultima sfida casalinga del campionato per il Fumara Everest: le biancoblu giocheranno in contemporanea con tutti gli altri campi (si parte alle 18:30 e non alle 20:30 come di consueto) la venticinquesima giornata di serie B2 girone F dove ancora si deve definire la partecipante ai playoff promozione, con la Pallavolo San Giorgio vicinissima all’obiettivo.

Ad affrontare il MioVolley sarà invece una Inox Meccanica Rivalta che, ancorata a 21 punti in classifica, non ha più nessun margine di accorciare sulla zona salvezza distante dieci lunghezze: nella gara di andata le biancoblu si imposero con un netto 3-0 in quella che era stata la gara di apertura del 2023 dopo la sosta natalizia.

Per il Fumara Everest e tutto il Consorzio MioVolley sarà l’ennesima occasione di celebrare una stagione davvero unica: a fare da cornice alla sfida, come di consueto, le formazioni giovanili insieme alla Coppa Italia. L’ingresso al Palazzetto di Gossolengo sarà completamente gratuito.