Tennistavolo – Bronzo per Calarco (Cortemaggiore) agli Italiani giovanili

Medaglia per il Tennistavolo Cortemaggiore ai campionati italiani giovanili disputati a Terni: a conquistare il bronzo è stato Pietro Calarco nel doppio misto Under 17 in coppia con Alessandra Benassi, ex Cortemaggiore e attualmente in forza al Tennistavolo Parma.

Sei i giovani pongisti del gruppo magiostrino, seguiti dai tecnici Simone Dernini e Alessandro Ferrini. Per Calarco buona prova anche nella gara di doppio maschile, insieme al compagno di squadra Dylan Baroni, con il quinto posto finale; la squadra Under 17 (composta da Calarco, Baroni e Andrea Bragadini) ha ceduto contro Milano Sport, per poi vincere con Isola Asti la “finalina” per il 7°/8° posto; nella gara di singolare Under 17, su oltre cento qualificati, Calarco e Baroni si fermano nei primi sedici; nel singolare Under 16, Anass El Aazri supera il girone, ma poi si ferma trovando però l’argento nel tabellone di consolazione; infine, nella gara di doppio Anass e Ilyass El Aazri si fermano nei primi 16.