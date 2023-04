Volley, Serie B2 – Ultima casalinga per la Rossetti Market Conad: arriva Rubiera

Ultimo atto casalingo stagionale e penultimo dell’annata per la Rossetti Market Conad, che domani (sabato) alle 18,30 si congeda dal pubblico amico di Alseno affrontando il Giusto Spirito Rubiera nella penultima giornata del girone F di B2 femminile. Le gialloblù di Federico Bonini – reduce dal tie break perso a Modena contro il Moma Anderlini – sono settime in classifica con 34 punti, uno in più delle reggiane, a braccetto con le stesse promesse modenesi.

La classifica

Fumara MioVolley 68, San Giorgio 54, Cai Volley Stadium 50, Arbor Interclays 42, Volley Davis 2C 41, Galaxy Inzani 38, Rossetti Market Conad 34, Giusto Spirito Rubiera, Moma Anderlini Modena 33, Fos Wimore Cvr 31, Polriva 24, Calanca Persiceto 23, Inox Meccanica Rivalta 21, Vtb Aredici Bologna 12.