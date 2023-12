Volley, Serie B2 – Una Pallavolo San Giorgio bella ma sprecona chiude l’anno con una sconfitta

L’ultima gara del 2023 si chiude con una sconfitta per la Pallavolo San Giorgio nel campionato nazionale di serie B2, girone E, sul campo del Volley Davis 2c. Terza sconfitta in quattro giornate per la squadra giallobiancoblù che nonostante una gara giocata ad altissimo livello esce sconfitta per 3-1 (due set persi ai vantaggi) contro il team mantovano che con i tre punti conquistati spese proprio della Pallavolo San Giorgio.

La cronaca

Nel primo parziale la Pallavolo San Giorgio prende qualche punto di vantaggio, 11-12 con Gilioli ma viene ripresa sul 14-14. Arriva un altro break sul 19-21 che viene mantenuto sino al 21-23 e sul 21-24 la squadra piacentina ha la possibilità di chiudere ma viene raggiunta sul 24-24. Ai vantaggi consuma altri tre set point prima di capitolare sul 30-28.

La reazione arriva nel secondo set la squadra di casa parte meglio, 10-13 e 12-16, poi la San Giorgio impatta con un muro di Marinucci, 17-17 ed allunga con Erba, chirurgica dal servizio, 19-17. Arriva il controsorpasso del Davis, 20-21, ma ci pensa Tonini a pareggiare i conti e suonare la carica per chiudere sul 22-25.

Combattuto il terzo parziale. Zoppi in fast fa suonare il punto del 13-13, Gilioli sigla il 17-17, la San Giorgio allunga, 20-22 e 22-24. Il Volley Davis infila il filotto di quattro a zero per chiudere il set sul 26-24. Il team di coach Capra subisce il colpo e la squadra mantovana vince 25-18 il quarto.

La prossima gara delle giallobiancoblù si terrà il 13 gennaio 2024 tra le mura amiche del palazzetto dello sport di viale Repubblica, le avversarie saranno le cremonesi del Volley Piadena, dell’ex Lydia Andreani.

Volley Davis 2c-Pall. San Giorgio 3-1

(30-28 22-25 26-24 25-18)

Pall. San Giorgio: Amadei (L), Erba 1, Polletta 13, Sangiorgi, Marinucci 11, Gilioli 14, Camurri 3, Galelli (L), Lunardini, Tonini 13, Arfini, Cossali 2, Zoppi 4. All. Capra.

Classifica

Pall. Alsenese 29 punti; San Damaso 26; Pallavolo San Giorgio, Volley Davis 2c 24; Cerea 21; Be One San Martino 20; Piadena, 18; Galaxy Volley 15; Moma Anderlini 13; Mirandola 12; Soliera 11; Top Volley 9; Viadana, 6; Spakka Volley 0.