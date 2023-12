Volley, Serie B2 – La Pallavolo San Giorgio chiude l’anno nella trasferta di San Giorgio Bigarello

Ultimo turno turno del 2023 per la Pallavolo San Giorgio nel campionato nazionale di serie B2, girone E. Sabato 16 dicembre le biancogialloblù affronteranno il Volley Davis 2c, quarta in classifica

Caricata dal successo contro Cerea, la squadra allenata da coach Matteo Capra e dal suo staff nell’undicesima giornata del girone d’andata affronterà la trasferta mantovana a San Giorgio Bigarello per difendere il terzo posto in classifica e restare in scia delle battistrada Alseno e San Damaso.

Infatti il Volley Davis 2c, allenato da Enrico Pinzi e Diego Pavan, è staccato di solo tre punti dalle piacentine. Nell’ultimo turno di campionato ha sconfitto il Viadana Volley in tre parziali. Punti di forza del Volley Davis 2c sono le schiacciatrici Alberta Sgarbossa, con un passato in serie A2 a San Giovanni in Marignano e reduce da diverse stagioni all’Arena Volley, e Glenda Sandrini, ex Volta Mantovana e reduce dalla storica promozione in B1 con Peschiera, e la centrale Alice Benetti, anch’essa un passato a Volta Mantovana.

Le parole di coach Matteo Capra

“E’ l’ultima partita di un poker di impegni molto complicato contro una squadra che in casa fa bene da due anni e con grandi individualità. Un altra candidata alla vittoria finale che è nella parte alta della classifica con noi. Occorrerà fare la prestazione e consolidare l’atteggiamento di sabato scorso”.

Classifica

Pall. Alsenese 26 punti; San Damaso 25; Pallavolo San Giorgio 24; Volley Davis 2c 21; Cerea 18; Be One San Martino 17; Piadena, 15; Moma Anderlini 13; Galaxy Volley 12; Soliera 11; Mirandola 10; Top Volley 9; Viadana, 6; Spakka Volley 0.

Serie D

Ultimo impegno dell’anno solare anche per il Volley SangioPode. Sabato 16 dicembre, alle 18, affronterà la Polisportiva L’Arena, sesta in classifica, per consolidare la seconda posizione.