Volley, Serie D – River inizia il campionato con un sonoro 3-0 in trasferta a Fiorenzuola

Riparte il campionato regionale di serie D ed il RIVER DECALACQUE fa suo il primo derby stagionale aggiudicandosi l’incontro che lo vedeva opposto alla formazione di Fiorenzuola del PAVIDEA ARDAVOLLEY. Il match è stato combattuto con le padrone di casa, trascinate dall’ottima Bertona, spina nel fianco della difesa ospite. Il RIVER DECALACQUE, pur disputando un match a corrente alternata, ha comunque dimostrato una notevole solidità in tutti i reparti ed una panchina lunga che farà sicuramente comodo durante l’annata.

Una buona prestazione corale per la formazione trebbiense, anche se ovviamente non si è visto il miglior RIVER. Prossimo turno in programma venerdì 23 ottobre al Palarebecchi quando riceveremo la visita della formazione reggiana del JOVI VOLLEY, anch’essa vincitrice all’esordio; partita da non perdere.

PAVIDEA ARDAVOLLEY FIORE PC – DECALACQUE RIVER PC 0-3

(20-25 23-25 20-25)

PAVIDEA ARDAVOLLEY FIORE PC: Valla 2, Morsia 2, Cantarelli, Martino 7, Murelli E. (L1), Barani (L2), Scapuzzi 3, Murelli A., Vitalone 5, Bertona 21, Ianelli 5, Ghizzoni, All. Feroldi;

DECALACQUE RIVER PC: Gionelli 13, Viaroli (L1), Rocca 3, Fochi, Boiardi 1, Basile, Pedrazzini 6, Cappellini 5, Euclidi 10, Molinaroli 4, Bersanetti (L2), Mozzi 1, Rolleri 5, All. Carbonetti, Ass. All. Massari;