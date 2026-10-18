Volley – Vap, i risultati del weekend: sconfitta in B1, netta vittoria in Serie C

Bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto nel debutto in Serie B1 della Volley Academy Piacenza in trasferta a Greve in Chianti. Gara rimasta sempre in equilibrio tanto da far chiudere i primi tre set ai vantaggi: i primi due in favore delle toscane dopo essere sfuggiti di mano alle ospiti nelle battute finali. Vinto il terzo set le ragazze di coach Fanni hanno cercato la rimonta nel quarto ma alcuni errori dettati dalla mancanza di attenzione e dall’inesperienza hanno finito col favorire le padrone di casa. Mercoledi sera prende il via anche l’impegno nel campionato under 19.

Giotti Victoria Greve – SAP Sicurezza VAP 3-1

(27-25; 30-28; 29-31; 25-21)

Giotti Victoria Greve: Parrini 9, Santagostino, Zatini 18, Conticini (L), Rossi, Matassini 11, Pucci (L), Giusti, Brogioni 1, Stellati 11, Corradi 2, Gatta 7, Fabbri. All: Buoncristiani

VAP: Momo 17, Mosetti, Agosto 15, Fenzio 23, Carlà (L), Abondio, Olivi 16, Lara-Fondin 7, Lunardini, Ferri (L), Isitor, Di Luzio 6. All: Fanni, Bergamaschi

Campionato Serie C femminile

Buona la prima delle ragazze di coach Maggipinto che con autorevolezza si sono imposte in trasferta sulle avversarie parmensi. Costante la continuità in attacco, pochi errori, efficace la correlazione muro – difesa. Qualche piccola indecisione riscontrata invece in ricezione e tuttavia compensata da un’ottima qualità del primo tocco evidenziata per gran parte dell’incontro. Prestazione più che positiva anche da parte delle giocatrici entrate dalla panchina.

San Polo Parma – DM Idrosanitaria VAP 0-3

(14-25; 17-25; 21-25)

VAP: Fortunato, Riccardi, Bimbi, Carciani, Fagiani (L), Sposimo, Sorsi, Compaore, Tencati, Clini (L), Sarasini, Mosetti, Carli, Paganini, De Servi, Isitor. All: Maggipinto, D’Angiolella