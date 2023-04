Volley, Superlega – Una meravigliosa Gas Sales Piacenza pareggia la serie con Trento. Martedì la decisiva Gara 5

Gas Sales Piacenza vince Gara 4 ed impatta la serie della Semifinale dei Play Off Scudetto. In neppure un’ora e mezza di gioco, in un PalabancaSport caldissimo, i biancorossi battono Trento senza lasciare agli avversari, per la seconda volta consecutiva, alcun set. Prova di carattere dei biancorossi bravi a non disunirsi anche nel secondo set quando si sono trovati in svantaggio anche di cinque lunghezze (5-10) e sul finire anche di tre lunghezze (19-22). Con calma la squadra biancorossa ha recuperato terreno grazie ad un buon muro ed efficacia in battuta.

L’accesso alla Finale Scudetto passa da Trento, dove si giocherà Gara 5 martedì 25 aprile con inizio alle 18.00. Previsto un vero esodo dei tifosi biancorossi.

Le parole di Simon, centrale dei biancorossi

“Abbiamo vinto una grande partita ma di fatto non abbiamo ancora fatto nulla. Adesso dobbiamo andare a Trento e dare tutto quello che abbiamo, se loro giocheranno meglio non avremo nulla da rimproverarci ma noi non dobbiamo lasciare nulla di intentato. Si abbiamo giocato una buona gara e soprattutto siamo stati bravi a crederci sempre anche quando qualcosa non funzionava ed eravamo sotto. Abbiamo pareggiato una serie, ora ci attende l’ultimo passo, il più importante”.

GAS SALES PIACENZA – ITAS TRENTINO 3-0

(25-21, 25-23, 25-23)

GAS SALES PIACENZA: Brizard 1, Lucarelli 9, Simon 13, Romanò 12, Leal 17, Caneschi 2, Scanferla (L). Ne: Basic, Hoffer (L), Recine, Gironi, Alonso, Cester, de Weijer. All. Botti.

ITAS TRENTINO: Sbertoli 2, Lavia 3, Lisinac 11, Kaziyski 13, Michieletto 13, Podrascanin 1, Laurenzano (L), Nelli, Dzavoronok, Pace (L). Ne: D’heer, Cavuto, Berger, Depalma. All. Lorenzetti.