Volley, Superlega – Iniziano le semifinali: Gas Sales Piacenza in campo a Trento per Gara 1

Semifinale dei Play Off Scudetto edizione numero 41, atto primo: domani sera con inizio alle 20.30 (diretta su Rai Sport e volleyballworld.tv) Gas Sales Piacenza scende in campo a Trento per Gara 1 della Semifinale, avversaria l’Itas Trentino.

A questo penultimo turno dei Play Off Scudetto per Gas Sales Piacenza, che approda alla Semifinale per la prima volta nella sua breve storia, si rinnova la sfida con Trento, squadra già affrontata in questa stagione tre volte tra Regular Season e Finale di Coppa Italia e due volte nella fase post-season: nella stagione 2020-2021 e nella stagione 2021-2022. Entrambe le volte la due squadre si sono affrontate nei Quarti di Finale e ad avere la meglio è sempre stata Trento in tre gare nella prima stagione, in due nella seconda. In questa stagione, invece, ha sempre avuto la meglio Gas sales Bluenergy Volley Piacenza.

A questa Semifinale Piacenza, sesta al termine della Regular Season, ci arriva dopo aver eliminato nei Quarti di Finale a Gara 5 Modena, Trento, seconda al termine della stagione regolare, nei Quarti di Finale ha sconfitto Monza in quattro partite.

Si gioca al meglio delle cinque partite e Trento, in virtù della classifica alla fine della Regular Season ha acquisito il diritto di giocare in casa la prima, terza ed eventualmente quinta gara di questa Semifinale.

