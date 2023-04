Tragico incendio e morte di Bellavia, la procura apre un’inchiesta per omicidio colposo

Si torna a parlare di Antonino Bellavia, l’uomo deceduto nel rogo che la sera del 4 aprile ha avvolto la sua casetta prefabbricata in via Tramello. Una struttura che il Comune aveva concesso provvisoriamente a Bellavia, in attesa di affidargli un’abitazione popolare.

Le fiamme sarebbero divampate da un corto circuito, ma resta da accertare come le cose siano andate precisamente.

La Procura ha necessità di raccogliere ulteriori elementi e per poter svolgere tutti gli accertamenti del caso ha deciso di aprire un fascicolo per omicidio colposo.