Volley, Superlega – La Gas Sales Piacenza anticipa al sabato contro Monza nel match valido per la quinta giornata di ritorno

Trasferta in terra lombarda per Gas Sales Piacenza che domani, sabato 21 gennaio alle 18.00 (diretta volleyballworld.tv), sarà in campo all’Arena di Monza per affrontare la Vero Volley Monza nell’anticipo della quinta giornata di ritorno del campionato di SuperLega Credem Banca.

Reduce dalla sconfitta casalinga con Siena, Gas Sales Piacenza vuole riprendere a correre in campionato e scalare ulteriormente la classifica. Nella gara di andata ad imporsi al PalabancaSport fu la formazione monzese per 3-1.

Una settimana di lavoro dedicata alla tecnica, in alternanza ai pesi, a ranghi quasi completi (manca il solo Lucarelli) ha permesso ai biancorossi di migliorare ulteriormente i meccanismi di gioco e poter arrivare nel migliore dei modi alla sfida contro i brianzoli che arrivano a questa gara galvanizzati dalla bella vittoria ottenuta una settimana fa con i Campioni d’Italia della Cucine Lube Civitanova.

Antoine Brizard (Gas Sales Piacenza)

“La sconfitta con Siena ci ha fatto male, avevamo una buona occasione per potere migliorare la nostra classifica ma non siamo stati bravi a farlo, non siamo stati bravi a dare continuità al nostro momento positivo. Adesso dobbiamo solo pensare alla gara con Monza, non sarà una partita facile ma non solo perché affrontiamo una formazione galvanizzata dalla vittoria con Civitanova ma perché affrontiamo una squadra forte che onestamente non capisco perché abbia questa posizione in classifica. Mi aspetto una gara difficile ma noi abbiamo tutta l’intenzione di riprendere il nostro cammino e dimenticare in fretta Siena”.

L’avversario: Vero Volley Monza

La formazione brianzola attualmente occupa l’ottava posizione in classifica con 21 punti, quattro in meno rispetto a Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. Di fatto da inizio stagione coach Massimo Eccheli ha dovuto rinunciare al palleggiatore del Brasile bronzo all’ultimo Mondiale, Fernando Kreling detto Cachopa bloccato da un grave infortunio ed ora vicino al rientro. Al suo posto in cabina di regia c’è il tedesco Jan Zimmermann.

Al centro, con il confermato capitano Thomas Beretta, ed il miglior centrale del Campionato del Mondo, nonché medaglia d’Oro con l’Italia, Gianluca Galassi, è arrivata la qualità di Gabriele Di Martino e a completare il reparto c’è Gianluca Rossi. Come schiacciatori c’è il talento bielorusso Vlad Davyskiba, il canadese Stephen Maar, il finlandese Luka Marttila mentre dalle giovanili è stato promosso Lorenzo Magliano. L’opposto Georg Grozer oggi non sarà della partita per un infortunio alla spalla destra, al suo dovrebbe giocare il canadese Arthur Szwarc e da una decina di giorni è stato tesserato il cubano Yosvany Hernandez. Il libero è Filippo Federici, alla quarta stagione consecutiva a Monza, e la new entry nel ruolo Matteo Pirazzoli.

Classifica

Sir Safety Susa Perugia p. 45; Valsa Group Modena 29; Cucine Lube Civitanova e Itas Trentino 26; Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza 25; Allianz Milano e Top Volley Cisterna 23; Vero Volley Monza 21; WithU Verona 19; Gioiella Prisma Taranto 13; Pallavolo Padova 11; Emma Villas Aubay Siena 9.