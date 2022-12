Volley, Superlega – La Gas Sales Piacenza in campo al PalabancaSport il 26 dicembre con Modena

Seconda giornata di ritorno di SuperLega Credem Banca e Gas Sales Piacenza lunedì 26 dicembre con inizio alle 18.00 (diretta su volleyballworld.tv) scenderà in campo al PalabancaSport per affrontare la Valsa Group Modena nel derby della Via Emilia.

Sarà un Natale in palestra per i biancorossi che dopo la bella vittoria a Verona nell’ultimo turno di campionato cercano contro Modena di dare continuità al momento positivo e di scalare ulteriormente la classifica.

Non sarà della partita Ricardo Lucarelli che dopo l’infortunio alla mano destra accusato contro Verona è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la lesione al legamento del terzo dito della mano destra.

Tante le iniziative previste al PalabancaSport per lunedì 26 dicembre. Dal Teddy Bear Toss con il lancio in campo dei peluche che verranno poi consegnati alla Casa del Fanciullo alla presenza di tanti Babbo Natale che distribuiranno caramelle e dolcetti. Dal ricordo dell’Avvocato Corrado Sforza Fogliani Presidente della Banca di Piacenza recentemente scomparso alla Mostra Fotografica dedicata a Prospero Cravedi. Si terrà, inoltre, organizzata dai Lupi Biancorossi, una lotteria.

Lorenzo Bernardi (allenatore Gas Sales Piacenza)

“Affrontiamo una squadra in grande salute ed esperta con giocatori che sanno bene come comportarsi in partite di questo genere. Modena è una avversaria tosta con tante soluzioni differenti, è una squadra camaleontica che sta viaggiando molto bene. Credo che la nostra battuta avrà un certo peso specifico nelle dinamiche della partita, spero in un PalabancaSport gremito e caldo, potrebbe essere un’arma in più in un momento delicato come questo, l’ambiente che si crea può l’elemento decisivo per vincere una gara che si preannuncia molto entusiasmante”.

L’avversario: Valsa Group Modena

Terza in classifica con 23 punti, gli stessi della seconda ma con una vittoria in meno rispetto alla Cucine Lube Civitanova, Modena in graduatoria ha un punto in più di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. Dopo un avvio un po’ incerto la formazione modenese ha trovato continuità di risultati sia in SuperLega che in campo europeo. All’andata si impose sui biancorossi per 3-1 e rispetto a quella gara in organico ha un giocatore in più. Lo schiacciatore francese Nicolas Marechal. È una Valsa Group Modena parecchio rinnovata rispetto alla scorsa stagione. Guidata da Coach Andrea Giani con la nuova Presidente Giulia Gabana è stata costruita su due pilastri, esperienza e giovani pronti a sorprendere.

Classifica

Sir Safety Susa Perugia p. 36; Cucine Lube Civitanova e Valsa Group Modena 23; Itas Trentino e Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza 22; WithU Verona 19; Top Volley Cisterna 18; Allianz Milano 17; Vero Volley Monza 12; Pallavolo Padova e Gioiella Prisma Taranto 9; Emma Villas Aubay Siena 6.