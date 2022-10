Volley, Superlega – La Gas Sales Piacenza vuole rialzare la testa contro Modena: si gioca al PalaPanini

Prima trasferta della stagione 2022-2023 per Gas Sales Piacenza. Domani, domenica 9 ottobre, alle 20.30 (diretta su Rai Sport e volleyballworld.tv), i biancorossi scenderanno in campo al PalaPanini di Modena per affrontare la Valsa Group Modena nella seconda giornata di andata della SuperLega Credem Banca.

Dopo la sconfitta rimediata al tie break al PalabancaSport con Verona nel primo turno di campionato, Gas Sales Piacenza vuole prontamente rialzare la testa e regalare la prima gioia dell’annata sportiva ai suoi tifosi. La determinazione nonché l’efficacia messa in campo domenica scorsa con Verona supportate dalle giocate di Simon e Romanò, non sono bastate a portare in porto una vittoria che ad un certo punto del quinto set sembrava cosa fatta ma il video check ha fatto cambiare agli arbitri la decisione sul punto deciso del 18-16. Ad incidere sulla performance di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, anche la poca amalgama tra i giocatori in campo diversi dei quali reduci dal Mondiale.

Una settimana intensa di lavoro dedicata alla tecnica, in alternanza ai pesi, ha permesso ai biancorossi, alle prese ancora con qualche assenza, di oliare maggiormente in meccanismi e poter arrivare con la giusta consapevolezza alla sfida contro i modenesi, anch’essi usciti sconfitti al tie break con Padova nella prima giornata di campionato. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza cercherà di affidarsi anche ad una maggiore costanza in battuta oltre che in attacco.

L’avversario: Valsa Group Modena

È una Valsa Group Modena decisamente rinnovata quella che si appresta ad affrontare la SuperLega Credem Banca 2022-2023. La squadra guidata da coach Andrea Giani con la nuova Presidente Giulia Gabana è stata costruita su due pilastri: esperienza e giovani pronti a sorprendere. Sarà capitan Bruno Mossa De Rezende, fresco bronzo ai mondiali in Polonia, il regista, con Nicola Salsi vice palleggiatore. In banda il campione olimpico Earvin Ngapeth avrà a fianco il campione europeo Under 22 Tommaso Rinaldi e la giovane promessa australiana Lorenzo Pope.

Opposto del sestetto sarà Adis Lagumdzija, reduce da un’ottima estate con la Turchia, che avrà come vice il canterano gialloblù Lorenzo Sala, al secondo anno in prima squadra. Al centro al veterano Stankovic sono affiancati il nazionale tedesco Tobias Krick e i due “modenesi” Elia Bossi e Giovanni Sanguinetti. I liberi di Modena saranno ancora i confermati Riccardo Gollini e Salvatore Rossini. Modena vuole essere la sorpresa del campionato, sa di essere sulla carta dietro le prime della classe.

Classifica

Sir Safety Susa Perugia, Top Volley Cisterna, Cucine Lube Civitanova e Itas Trentino p. 3; WithU Verona e Pallavolo Padova 2; Valsa Group Modena e Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza 1; Emma Villas Aubay Siena, Gioiella Prisma Taranto, Allianz Milano e Vero Volley Monza 0.

Settore giovanile

Sette squadre al via dei vari campionati: Under 13, Under 15, Under 17 che disputerà il campionato regionale, Under 19, Prima Divisione, Serie C e Serie D. C’è movimento in casa Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza su tutto quanto è dietro alla prima squadra. Un’accelerata decisa si è avuta due estati fa con l’arrivo di Renato Barbon nelle vesti di responsabile tecnico e di allenatore del settore giovanile.

Sono una sessantina i ragazzi del settore giovanile, che quest’anno ha aperto le porte anche ad atleti provenienti da altre province, che prenderanno parte ai vari campionati di categoria.

Diverse le novità che riguardano il settore giovanile la cui sede è a Piacenza in Via Borghetto 52. Francesco Di Leo è il nuovo Responsabile del settore coadiuvato in questo periodo da Massimo Savi, Renato Barbon è il Responsabile tecnico, Stefano Gatti è il Responsabile della Foresteria aperta da poco e che vede la presenza di sei ragazzi provenienti da tutta Italia, Chiara Grasso è la Responsabile Organizzativa, Vittorino Francani il Referente Progetto Scuole, Arianna Daturi l’Addetta alla segreteria e comunicazione. Il reparto allenatori oltre a Renato Barbon e Stefano Gatti è completato da Massimo Piazzi, assistenti allenatori sono Davide Aquino e Martina Dell’Orto.

Due ragazzi, Tommaso Andreatti dell’Insubria Volley Mornago in provincia di Varese e Edoardo Carignano del Klobe Volley Torino, che a giugno hanno partecipato ad un Camp in cui era impegnato anche Renato Barbon, a fine mese avranno la possibilità di allenarsi in due occasioni con i ragazzi di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. Un premio per i due ragazzi per l’impegno e il comportamento avuto durante il Camp.