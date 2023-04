Volley, Superlega – La Gas Sales Piacenza cerca di pareggiare la serie con Trentino in un PalaBanca sold-out

Gara 2 della Semifinale dei Play Off Scudetto edizione numero 41: domani alle ore 18.00 (diretta su volleyballworld.tv) Gas Sales Piacenza torna in campo al PalabancaSport per il secondo atto della post-season. Dall’altra parte della rete l’Itas Trentino che nella serie al meglio delle cinque partite è avanti per 1-0 grazie alla vittoria ottenuta a Trento giovedì scorso.

Gara fondamentale per la formazione biancorossa nel cammino di questa Semifinale a cui Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza partecipa per la prima volta nella sua storia. Una vittoria per pareggiare i conti ed assicurarsi quanto meno Gara 4 da giocare sempre al PalabancaSport, un nuovo passo falso metterebbe letteralmente la squadra biancorossa con le spalle al muro essendo poi costretta a vincere le restanti tre partite per continuare il suo percorso verso il tricolore e non essere costretta a giocare la Finale per il terzo posto che assegnerebbe comunque alla vincitrice un posto nella prossima Champions League.

Giovedì scorso a Trento i biancorossi hanno pagato dazio contro i vice Campioni del Mondo per non aver sfruttato al meglio alcune occasioni soprattutto nel primo parziale, poi nei successivi qualcosa non ha funzionato al meglio e i trenini hanno avuto vita facile. Sarà necessario per Piacenza ricorrere al killer instinct sotto rete per rimettersi in gioco. Dopo tre vittorie stagionali dei biancorossi negli scontri diretti tra Regular Season e finale del trofeo tricolore, è arrivato giovedì scorso, in una fase cruciale il primo successo degli uomini di Angelo Lorenzetti, con un Daniele Lavia molto ispirato.

Massimo Botti (allenatore Gas Sales Piacenza)