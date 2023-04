Ciclismo – Per la Bft Burzoni VO2 Team Pink domani gara Donne Open a Corridonia

Domenica in sella nelle Marche per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, impegnata domani a Corridonia (Macerata) nella decima “Giornata nazionale rosa Open-Gran Premio Città di Corridonia”, corsa Donne Open (in gara Elite e Junior insieme) che scatterà alle 10 e con 85 chilometri e mezzo da percorrere.

La formazione piacentina guidata dai direttori sportivi Stefano Peiretti e Vittorio Affaticati schiererà 12 atlete Donne Juniores: Anita Baima, Marisol Dalla Pietà, Emma Del Bono, Linda Ferrari, Sara Guidetti, Eleonora La Bella, Camilla Locatelli, Asia Sgaravato, Francesca Sorgi, Giorgia Tagliavini, Letizia Tasciotti e Valentina Zanzi.