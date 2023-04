Volley, Superlega – Gas Sales Piacenza stanca, Trento vince Gara 1 con un comodo 3-0

Il primo atto della Semifinale dei Play Off Scudetto va a Trento. Gas Sales Piacenza dopo un primo set che ha sempre condotto e lasciato per strada negli ultimi scambi, va in difficoltà nei due parziali successivi. E neppure in un’ora e mezza di gioco Trento vince 3-0. Troppi errori in battuta, ben 18 a fronte di un solo ace, un attacco poco incisivo (40% a fine gara) e una ricezione non sempre precisa (39% positiva e 16% di perfezione) hanno condizionato non poco la prova dei biancorossi ora chiamati a ristabilire le sorti della serie domenica prossima quando al PalabancaSport si giocherà Gara 2 con inizio alle 18.00. Già duemila i biglietti venduti in prevendita.

Massimo Botti, allenatore biancorosso

“No, non credo che il primo set abbia condizionato la partita, abbiamo avuto la possibilità di vincerlo è vero ma penso che questa gara non l’avremmo portata a casa perchè non abbiamo giocato con lo spirito giusto. Ci è mancato quello spirito che ci deve contraddistinguere da qui alla fine della stagione se vogliamo portare a casa qualcosa di importante ancora non l’abbiamo capito, forse pensiamo di essere più forti di quello che siamo, dobbiamo essere coscienti che abbiamo tante qualità ma anche dei difetti che dobbiamo essere bravi a mascherarli quando si scende in campo e se non accettiamo questo alla fine di esponiamo alle difficoltà. E se non ci piacciono le difficoltà bisogna essere più bravi a nascondere i nostri difetti, cosa che oggi non abbiamo fatto”.

ITAS TRENTINO – GAS SALES PIACENZA 3-0

(25-23, 25-22, 25-18)

ITAS TRENTINO: Michieletto 8, Podrascanin 9, Sbertoli 1, Lavia 13, Lisinac 7, Kaziyski 11, Laurenzano (L), Nelli, Dzavoronok, Cavuto. Ne: D’heer, Pace (L), Berger, Depalma. All. Lorenzetti.

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Leal 9, Caneschi 3, Brizard 1, Lucarelli 6, Simon 9, Romanò 9, Scanferla (L), Basic 1, Recine 1, Alonso 3. Ne: Hoffer (L), Gironi, Cester, de Weijer. All. Botti.