Volley, Serie B2 – Rossetti Market Conad da urlo: 3-0 sul campo di Cerea

Una prova di forza eloquente, rendendo a senso unico un match sulla carta molto difficile, contro un avversario di valore che fin qui non aveva perso punti nei primi tre incontri. In B2 femminile, la Rossetti Market Conad si regala un sabato da regina brillando a Cerea (Verona) con un rotondo e nettissimo 3-0 contro le padrone di casa dell’Isuzu. Un match diventato quasi senza storia grazie a un’Alseno brillante ed estremamente cinica, capace di brillare in varie fasi di gioco. Con i tre punti conquistati, le piacentine balzano in testa con le conterranee del San Giorgio a quota 11 punti, precedendo di una lunghezza il duo formato da Zerosystem e Volley Davis 2C, avversario – quest’ultimo – atteso sabato alle 20,30 ad Alseno.

Attacco efficace e una grande fase break, innescata da una battuta che ha messo in difficoltà Cerea nello sviluppo del gioco, poi imbrigliata da un muro-difesa di grande spessore tra tocchi in prima linea e recuperi sia ordinati sia di cuore. La classica grande serata e anche vittoria di squadra, perché è arrivata la prova maiuscola di tutte le interpreti. Top scorer la schiacciatrice Rebecca Spagnuolo (15 punti), seguita a quota 13 dall’opposta Stefania Bernabè (13) e dalla centrale Sara Scurzoni (12).

ISUZU CEREA-ROSSETTI MARKET CONAD 0-3

(16-25, 17-25, 15-25)

ISUZU CEREA: Caruzzi, Cornelli 7, Tollini 4, Cervellin 4, Munaron 2, Permunian 10, Bovolenta (L), Pizzocaro, Bonini 3, Nalmodi, Strazzer, Balasini 1. N.e.: Sandri, Muzzolon. All.: Valente

ROSSETTI MARKET CONAD: Falotico 7, Frassi 8, Bernabè 13, Spagnuolo 15, Scurzoni 12, Pieroni 2, Toffanin (L) , Marchesi 1, Palazzina. N.e.: Neri, Tartari, Bozzetti, Gandolfi (L). All.: Bonini