Welfare e sostegno alle fragilità, protocollo tra comune e sindacati dei Pensionati

E’ stato firmato stamani in Municipio il Protocollo tra l’Amministrazione comunale e le rappresentanze sindacali dei Pensionati, in materia di sostegno alla fascia della terza età e alle famiglie in condizioni di difficoltà socio-economica, con particolare attenzione alle non autosufficienze.

Il documento, sottoscritto dall’assessora ai Servizi Sociali Nicoletta Corvi, da Luigino Baldini per Spi Cgil, Aldo Baldini per Fnp Cisl e Pasquale Negro per Uilp Uil, rappresenta una specifica articolazione della più ampia intesa tra Comune di Piacenza e sigle confederali per l’istituzione di un Tavolo permanente di confronto sui temi riguardanti le linee programmatiche di mandato 2022-2027.

Un centro diurno per le persone affette da demenza

Tra i punti cardine del Protocollo, l’obiettivo di realizzare un centro diurno dedicato per le persone affette da demenza (un presidio specializzato ad oggi non presente nel Distretto sanitario locale) e il mantenimento – garantito dallo stanziamento di risorse dal bilancio comunale, venuta meno la precedente copertura dei fondi straordinari post Covid – delle 100 mila ora di assistenza domiciliare per la cura di persone anziane, in condizioni o meno di autosufficienza, cittadini con disabilità e adulti in situazioni di disagio o marginalità sociale, residenti a Piacenza.

Favorire l’autonomia delle persone con disabilità e per gli anziani non autosufficienti

Il Protocollo sancisce inoltre l’impegno dell’Amministrazione ad avviare le attività previste dalla Missione 5 dei progetti Pnrr per favorire l’autonomia delle persone con disabilità e per gli anziani non autosufficienti, nonché a partecipare alla creazione del Fondo Energia volto a supportare i nuclei in difficoltà nel pagamento delle bollette, promuovendo nel contempo iniziative di sensibilizzazione sulla sostenibilità energetica e l’economia dei consumi familiari. Si formalizzano, infine, il mantenimento del sostegno all’emporio solidale, dei contributi di integrazione delle rette per gli anziani residenti in strutture e degli aiuti economici e il potenziamento dei progetti estivi rivolti alle famiglie con bambini e ragazzi in condizioni di disabilità.

Soddisfazione è stata espressa, da parte dei rappresentanti sindacali, per il metodo improntato alla condivisione, al confronto e al dialogo, “presupposti fondamentali – sottolinea l’assessora Corvi – di una progettualità che voglia rispondere in modo concreto ai bisogni della nostra comunità, su cui i Sindacati costituiscono non solo un osservatorio privilegiato, ma un solido e costante punto di riferimento”.