Wok&Walk, Risottata 5.0 e Camminata Insieme per La Casa di Iris il 17 settembre

Duplice appuntamento a sostegno della Casa di Iris, domenica 17 settembre, con “Wok&Walk”: una giornata che racchiude, nel titolo, il connubio tra l’ormai tradizionale camminata di solidarietà nei dintorni di via Bubba e l’altrettanto attesa “risottata 5.0”, pranzo conviviale in programma a Montale. Orari e modalità diverse – che consentono, a chi lo desidera, di partecipare a entrambe le iniziative – con un obiettivo comune: supportare l’Hospice di Piacenza.

Wok&Walk

La risottata, giunta alla 5° edizione, si svolge in via Emilia Parmense 221 a Montale, sotto la tensostruttura che consente di realizzare l’evento, anche in caso di maltempo, nel giardino adiacente alla sede operativa dell’Associazione “Insieme per l’Hospice” Ets, che organizza in collaborazione con il Comune di Piacenza e 36 operatori economici della nostra provincia, grazie ai cui prodotti e servizi sarà possibile offrire ad ogni ospite un pranzo il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Casa di Iris.

In tavola il menu fisso a base di salumi misti con torta fritta e focaccia, risotto al rosmarino, crostata, acqua e vino, con un’offerta minima di 15 euro a persona. La prenotazione è opzionale, ma consente di riservare il proprio tavolo telefonando a uno dei seguenti numeri: 0523-592382 (La Casa di Iris); 339-7811066 (Laura Guglielmetti); 339-4936352 (Andrea Parvenza).

Sarà comunque possibile accedere acquisendo il biglietto il giorno stesso, sul posto, rivolgendosi agli stand all’ingresso. Gli ospiti saranno accolti da 65 volontari, che come sempre presteranno gratuitamente la loro opera per una buona riuscita dell’evento benefico.

La camminata “Insieme per la Casa di Iris” (che si terrà, come la risottata, anche in caso di maltempo), si articolerà invece nei dintorni della struttura di via Bubba 100, a Piacenza, lungo due percorsi ad anello – di 5 e 10 km – tra cui i partecipanti potranno scegliere. Le iscrizioni – il cui importo sarà interamente devoluto a sostegno dell’Hospice – avranno un costo di 3 euro (2.50 per i tesserati Fiasp) o di 8 euro con t-shirt in ricordo dell’evento.

La partenza sarà libera tra le 7.30 e le 9.30, con termine della manifestazione entro le ore 12.

L’ASD Placentia e il GS Italpose, le due associazioni responsabili dell’organizzazione della camminata, lavorano per garantire che ogni euro raccolto vada a La Casa di Iris Hospice, anche grazie all’aiuto generoso di enti come la Pubblica Assistenza Croce Bianca e la Misericordia Piacenza, che forniscono assistenza sanitaria gratuita per la camminata.

Anche diversi Gruppi podistici, tra cui I Bipedi e il Ginnic Club, collaborano sotto l’egida della Fiasp (Federazione Italiana Associazioni Sportive Podistiche) per organizzare e promuovere l’evento, che può contare anche sulle donazioni a favore della Casa di Iris delle aziende sostenitrici.