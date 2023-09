Serie A2, Supercoppa – L’Assigeco torna subito in campo: martedì sera a Codogno arriva la Fortitudo Bologna

Seconda partita ufficiale nell’arco di quattro giorni per l’Assigeco Piacenza, che dopo la sconfitta nella prima giornata di Supercoppa sul campo della Sella Cento, si appresta all’esordio casalingo nella competizione contro la Fortitudo Bologna martedì sera alle ore 20:30 presso il PalaCampus di Codogno.

Sarà un altro match impegnativo per i ragazzi di coach Stefano Salieri, che vanno ad affrontare l’unica squadra del campionato oltre ai biancorossoblu che ha scelto di optare per la coppia di lunghi interamente americana e guidata da un coach esperto come Attilio Caja.

Ingresso libero per tutti i tifosi fino a esaurimento posti, con apertura dei cancelli dalle ore 19:30.