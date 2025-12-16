XV° Borsa di Studio “Melchiorre Dadati”: un riconoscimento che premia impegno e talento tra scuola e rugby

Mercoledì 10 dicembre alle ore 18.00, presso la Sala “Severino Bassi” dell’Old Rugby Piacenza del Presidente Vittorio Schiavi, allo Stadio “Walter Beltrametti”, è stata presentata la XV° edizione della Borsa di Studio “Melchiorre Dadati”, dedicata all’anno scolastico e sportivo 2024-2025.

La Borsa di Studio “Melchiorre Dadati” non è solo un premio economico, ma un riconoscimento ufficiale di eccellenza che valorizza i giovani capaci di distinguersi nello sport e nello studio. Un segno concreto di fiducia nelle nuove generazioni, chiamate a portare avanti i valori di sacrificio, impegno e passione che il “Dado” ha sempre trasmesso.

Il premio, istituito da Arianna e Mario Dadati in memoria del padre Melchiorre – per tutti il “Dado” – nasce dall’idea che un bravo sportivo possa essere anche un bravo studente.

Grazie al sostegno di Banca Generali, rappresentata dal dott. Giancarlo Gerosa, e alla collaborazione del CONI provinciale, con la presenza del delegato dott. Robert Gionelli, la borsa di studio si conferma un appuntamento centrale per la comunità sportiva e scolastica piacentina.

Quest’anno l’importo delle borse è stato aumentato: 500 euro per studentesse/i delle scuole secondarie di I° grado e 700 euro per le scuole secondarie di II° grado

I premi saranno destinati a giovani rugbisti tesserati per società della provincia di Piacenza affiliate alla Federazione Italiana Rugby, che abbiano partecipato regolarmente al campionato di categoria 2024/2025 e conseguito risultati scolastici adeguati.

Le candidature dovranno essere presentate entro sabato 14 marzo 2026

Le candidature dovranno essere presentate entro sabato 14 marzo 2026, corredate dalla documentazione obbligatoria: scheda di valutazione scolastica, autocertificazione di iscrizione alla classe successiva e copia del cartellino da giocatore. Ulteriori certificazioni (convocazioni federali, risultati di campionato, attività di volontariato, certificazioni linguistiche) potranno accrescere il punteggio finale.

Una commissione composta dalla famiglia Dadati, da un rappresentante di Banca Generali, dal presidente dell’Old Rugby Piacenza e dal presidente del CONI provinciale valuterà i curricula scolastici, sportivi ed extrascolastici. La graduatoria provvisoria sarà comunicata ai partecipanti, che avranno sette giorni per eventuali osservazioni. La cerimonia di consegna delle borse di studio si terrà mercoledì 15 aprile 2026 alle ore 18.00, presso la sede dell’Old Rugby Piacenza.

Arianna Dadati

“Con questa borsa di studio vogliamo ricordare nostro padre e il suo insegnamento: nello sport come nello studio contano impegno e disponibilità. Premiare chi riesce a eccellere in entrambi i campi significa dare valore a ragazzi che hanno davvero una marcia in più.”

Robert Gionelli – Coni

“Questa iniziativa rappresenta un esempio concreto di come lo sport possa essere veicolo di crescita personale e sociale. È un riconoscimento che stimola e rafforza il legame tra Scuola e attività sportiva.”

Giancarlo Gerosa – Banca Generali

“Siamo orgogliosi di sostenere un progetto che unisce merito scolastico e sportivo. Investire sui giovani significa investire sul futuro della comunità, la Borsa di Studio Dadati incarna perfettamente questo obiettivo.”

