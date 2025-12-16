Serie B – Bakery-Fidenza, Giannone: “Sarà decisivo l’approccio”. Dallavalle al PalaBakery

Tutto pronto per il 17esimo turno di Serie B Nazionale: mercoledì 17 dicembre al PalaBakery, alle ore 20.30, Bakery Piacenza ospita Foppiani Fulgor Fidenza.
Nel turno infrasettimanale dopo la vittoria casalinga contro Paffoni Fulgor Omegna 81-78, la squadra di coach Giorgio Salvemini cercherà di ripetere la grande prestazione di domenica. Così afferma Luca Giannone, 13 punti nel successo del weekend: “L’approccio iniziale contro Omegna è stato solidissimo, poi non abbiamo mai smesso di aiutarci in difesa, concedendo agli avversari i tiri solo negli ultimi secondi dell’azione. Non riuscivamo a trovare continuità, ora deve diventare un nostro marchio di fabbrica”.
La Bakery è salita al terzultimo posto in classifica, con 6 punti. Alle spalle restano Monferrato e Fidenza, proprio la prossima avversaria: “La nostra mentalità non deve cambiare, dobbiamo approcciare bene la partita ed evitare di entrare in campo con troppa pressione sulle spalle per provare a confermarci”, spiega Giannone.
PalaBakery che si prepara ad accogliere un ospite speciale: per la partita contro Fidenza, sarà infatti presente il campione piacentino Andrea Dallavalle, medaglia d’argento nel salto triplo ai Mondiali di atletica di Tokyo 2025.