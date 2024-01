Primo bando YouthBank, risorse gestite da under 25 per finanziare i progetti dei loro coetanei – AUDIO

Youth Bank a Piacenza aperti ufficialmente i termini per diventare youth banker candidando il proprio progetto per avere accesso ai fondi messi a disposizione dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano. Si tratta da 30 mila euro totali. L’accesso alla selezione scade il 28 marzo prossimo termine ultimo per presentare le candidature.

Youth bank a Piacenza il progetto

“Youth Bank è un progetto voluto dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano – spiega Daniele Spina uno dei 15 Youth banker – c’è stata nella prima fase la selezione di 15 ragazzi volontari, youth banker appunto, che a titolo volontario, nel tempo libero si occupati di intercettare come accaduto, i bisogni della comunità, soprattutto del mondo giovanile. Oggi dopo una prima fase di ricerca e analisi del bisogno della fascia giovanile, siamo arrivati alla presentazione del bando”.

Youth bank a Piacenza il primo bando

“Oggi è ufficialmente presentato il bando – fa sapere Danile Spina – quindi i giovani under 25 che abbiano un’idea rivolta al mondo giovanile socio culturale, riguardo la salute o la ricerca possono presentare una domanda sul sito, spiegando la propria idea per poter poi accedere ai fondi messi a disposizione dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano per un importo totale di 30 mila euro“.

Audio intervista con lo Youth Banker Daniele Spina

“Ogni idea progettuale può essere finanziata per un massimo di 8 mila euro. Le richieste possono essere presentate anche senza l’appoggio di una associazione. La domanda può essere presentata comunque è importante che rientri tra le tematiche indicate, sarà poi la Fondazione a ricollocare il candidato presso una associazione ODV che opera sul territorio”.

Scadenza dei termini

“Ricordiamo che – sottolinea Spina – c’è una scadenza dei termini per la presentazione delle candidature è il 28 marzo prossimo, tutte le informazioni sul sito ufficiale di Youth Bank “.

Il Presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano

“Siamo convinti che costruire il proprio futuro di una comunità deve investire sui giovani – ha sottolineato il presidente della Fondazione Roberto Reggi -; questo vuol dire fornire loro opportunità di formazione e occasioni culturali e di socializzazione, certamente, ma soprattutto promuovere la cittadinanza attiva, formare i futuri “decision-maker” ovvero giovani adulti che abbiano a cuore il bene comune e a cui sono dati gli strumenti, le occasioni, la fiducia necessari a tramutare il loro desiderio di bene in idee, e le idee in fatti concreti. Questa è la direzione in cui si muove il progetto YouthBank”.

Il Coordinatore Edoardo Favari

“Il motto della YouthBank International è “Real lives. Real money. Real change” – ricorda il coordinatore Edoardo Favari -, crediamo che affidare ai giovani delle risorse economiche e la responsabilità di gestirle in modo equo ed efficace sia un mezzo potente per correggere l’assenza dei giovani dai meccanismi di presa di decisioni. Il denaro che utilizzeranno è un mezzo per portare il cambiamento che desiderano vedere nella propria comunità”.

Gli Youthbanker

Gli Youthbanker sono quindici giovani dai 19 ai 25 anni, sei ragazzi e nove ragazze, che per motivi di residenza, studio o lavoro frequentano il territorio di Piacenza. Sono selezionati nei mesi scorsi all’avvio del progetto, sulla base delle candidature arrivate in Fondazione. Questi i loro nomi: Beatrice Ciambriello, Sukdeep Singh, Alessandro Carini, Luca Ferrari, Benedetta Brusamonti, Manuela Terribile, Alice Lombardelli, Marta Bonatti, Micol Palisto, Emilio Maddalena, Maria Laura Grisi Sakamoto, Daniel Ilie Gambolò, Sofia Traversi, Daniele Spina e Alice Zucca.

Il team di giovani, coordinato da Edoardo Favari e Giulia Guardiani, ha seguito alcune intense giornate di formazione residenziale a Villa Castello di Torrazzetta a Borgo Priolo (PV) su procedure di analisi dei bisogni locali, elementi di progettazione, project management, comunicazione e raccolta fondi. La formazione è condivisa con i gruppi di YouthBanker afferenti alla Fondazione di comunità comasca, l’ente che sta affiancando la prima YouthBank nella sua fase di start-up.